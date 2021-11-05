'Koronavirüs salgınında diyalize girmek nakil yaptırmaktan daha riskli'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Koronavirüs salgınında diyalize girmek nakil yaptırmaktan daha riskli'

DHA

'Koronavirüs salgınında diyalize girmek nakil yaptırmaktan daha riskli'


Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/ ADANA,(DHA)ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Mutlu Değer, koronavirüs korkusu ile nakil hastalarının hastaneye başvurularında belirli bir oranda azalma olduğunu ancak Sağlık Bakanlığı'nın genelgesiyle böbrek nakillerine devam ettiklerini söyledi. Türkiye'de 23 bin hastanın böbrek nakli beklediğini anlatan Değer, "Koronovirüs salgını döneminde diyalize girmek enfeksiyon açısından nakil yaptırmaktan daha riskli" dedi. 
Organ Bağışı Haftası nedeniyle değerlendirme yapan ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Mutlu Değer, 23 bin acil böbrek nakli alıcısı olduğuna dikkati çekerek, "Dünya geneline baktığımızda, ülkemizde kadavradan böbrek naklinin yanı sıra canlıdan da böbrek nakli oranı oldukça azdır. Şu anda böbrek yetmezliği noktasına gelen 23 bin hastanın acil nakil olması gerekiyor. Bu hastaların böbrek nakli olması yaşam kalitelerini artırmak açısından oldukça önemlidir. İnsanlarımızı bağış yapmaları konusunda teşvik etmemiz gerekiyor" dedi.
'DİYALİZDE TEHLİKE DAHA BÜYÜK'
Nakil hastalarının hastaneye başvurularında koronavirüs korkusu ile belirli bir oranda azalma olduğuna dikkati çeken Dr. Değer, Sağlık Bakanlığı'nın böbrek nakillerinin devam etmesi üzerine bir genelde yayınladığını belirtti. Bu genelge üzerine nakil çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Değer, 2020 yılında 15 hasta, 2021 yılında ise 20 hastaya böbrek nakli yaptıklarını kaydetti. Değer, "Yapılan yayınlarda koronavirüs döneminde diyalize girmekle böbrek naklini karşılaştırdığımızda diyalize girmenin daha riski yüksek olduğu görüldü. Çünkü enfeksiyona daha açık oluyor. Dünya genelindeki görüşlere baktığımızda da hastalarımız için daha sağlıklısı böbrek nakillerinin yapılmasıdır. Biz de koronavirüs dönemi böbrek nakillerini yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
'ESKİSİNDEN DAHA İYİ VE DİNÇ HİSSEDİYORUM'
Koronavirüs salgınına karşın 17 yaşındaki Nihat Polat'a da iki hafta önce amcası Kadir Polat'ın (30) bağışı ile böbrek nakli gerçekleştirildi. Polat, Prof. Dr. Erkan Demir ile Dr. Mutlu Değer'in yaptığı başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Servise alınan ve kontrolleri süren Polat, "Bir yıl diyalize girdim. Daha sonra nakil olmam gerektiği söylendi. Babam böbreğini vermek istedi ama uyuşmadı. Bunu anne-babadan başka kimse yapmaz diye düşünüyordum. Amcam gönüllü oldu ve bana böbreğini bağışladı. Şu an ki durumum çok iyi, eskisinden daha iyi ve dinç hissediyorum. Herkesin bağış konusunda hassasiyet göstermesini istiyorum" ifadelerini kullandı. 
'NAKİLİN ARDINDAN İLK İŞİM OKULA GİTMEK OLACAK'
Annesi Abide Uruç'un (38) bağışı ile sağlığına kavuşmayı bekleyen Rukiye Uruç (13) ise 3 yıldır diyalize giriyor. Bitlis'te yaşayan Uruç'un, göz kayması şikayeti ile gittiği Ankara'daki bir hastanede yapılan tahlillerinde idrarda protein kaçağı olduğu saptandı. Bunun üzerine İstanbul'da bir nefroloğa giden Uruç'a böbrek yetmezliği tanısı kondu. Nakil yapılması önerilen Uruç'un ameliyat için geldiği Balcalı Hastanesi'nde uygun donörün annesi olduğu görüldü. Annesinin bağışı ile sağlığına kavuşacağı için çok mutlu olduğunu belirten Rukiye Uruç, "3 yıldır sağlık problemim nedeniyle okula gidemiyordum. Okulumu çok özledim. Nakil olduktan sonra ilk işim okula gitmek olacak" dedi.
'KORONAVİRÜS DÖNEMİ BÜYÜK KORKU YAŞADIK'
Baba Ersin Uruç (41) da kızının kronik hastalığı olduğu için koronavirüs dönemi büyük endişe yaşadıklarını belirtti. Bağışın öneminden bahseden Uruç, yaşadıkları zorlu süreci şöyle anlattı:
"Kızımın kronik hastalığı olduğu için virüs kapar korkusu ile çok korkuyordum. Sık sık ellerini yıkıyordum, diyalize kendi aracım ile götürüp getiriyordum. Kızımızı elimizden geldiğince muhafaza etmeye, korumaya çalıştık. Biz 3 yıldır çok çektik. Bu derdi sadece yaşayan bilir. Bu hafta organ bağışı haftası ve bu günlerde insanlar bağış yapmayı mutlaka bir kez daha düşünsünler. Kızım nakil olup sağlığına kavuşacak. Biz çok sevinçliyiz, böbrek nakli bekleyen 23 bin hastaya da Allah bugünü nasip etsin."
DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2021-11-05 10:48:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp, 500 bin liralık altın dolandırdılar 
YEREL HABERLER Kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp, 500 bin ...
Adana siber polisi uluslararası dolandırıcılık şebekesini bitirdi Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı “Sanal Devriye” ekibi uluslararası şirketlerin e-mail hesaplarını kullanarak milyonlarca Dolar ve Euro dolandırdığı öğrenilen 3’ü Nijerya, 1’i Mali, 2’si ise Türk uyruklu 6 zanlıyı eş zamanlı operasyonla yakaladı
YEREL HABERLER Adana siber polisi uluslararası dolandırıcılık ...
Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Polisin dikkati 500 bin liralık altını kurtardı Adana’da güven tim ekipleri kuyumcuda hareketlerinden şüphelenen ve 500 bin liralık altını bozdurmaya çalışırken gözaltına aldığı 1’i kadın 3 kişinin, Aydın’da yaşlı çifti kandırıp altınlarını çaldıkları ortaya çıktı Zanlılar sorgulanıp adliyeye sevk edilirken, altınlar ise yaşlı çifte teslim edildi
YEREL HABERLER Polisin dikkati 500 bin liralık altını ...
Torbacı kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Torbacı kadın tutuklandı
Yürekli, 5 Ocak çalışmalarını Rektör Tuncel’e anlattı
YEREL HABERLER Yürekli, 5 Ocak çalışmalarını Rektör Tuncel’e anlattı
Polisi yaralayıp, kaçan sürücü takip sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Polisi yaralayıp, kaçan sürücü takip sonucu yakalandı
Önce polise çarptı sonra kendisini kovalayan polis otosuna çarptı, yaya olarak kaçarken yakalandı Adana’da polise çarptıktan sonra yakalanan otomobilin içerisinde ruhsatız tabanca çıktı Yakalanan sürücünün çeşitli suçlardan 26 adet kaydı olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Önce polise çarptı sonra kendisini kovalayan polis ...
Polisten kaçan otomobilden 3 bin paket kaçak sigara çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçan otomobilden 3 bin paket kaçak sigara ...
Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden 3 bin paket gümrük kaçağı sigara çıktı
YEREL HABERLER Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden 3 bin paket ...
Kocası terk etti, 9 çocuğuyla ortada kaldı Adana’da kocası terk ettikten sonra çocuklarıyla perişan olan genç kadın yardım istiyor
YEREL HABERLER Kocası terk etti, 9 çocuğuyla ortada kaldı Adana’da ...
Vincenzo Montella: “Adana Demirspor bu ligde herkesi yenebilecek kapasitede” Adana Demirspor’da Hatayspor mesaisi sürüyor Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: “Takım her gün kendisini geliştiriyor” Yunus Akgün: “Hatayspor maçını kazanıp milli araya mutlu girmek istiyoruz” Simon Deli: “Umarım sahaya çıkıp 3 puanı alan taraf biz oluruz”
YEREL HABERLER Vincenzo Montella: “Adana Demirspor bu ligde herkesi ...
Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella´dan "penaltı" sitemi
YEREL HABERLER Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella´dan ...
Hava filtresinin yanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Hava filtresinin yanına gizlenmiş uyuşturucu ele ...
Sait Karafırtınalar: “Balıkesirspor maçını ligin en zor maçı olarak görüyorum” Adanaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Sait Karafırtınalar: “Balıkesirspor maçını ligin en ...
Yürekli, Adana’nın kurtuluşunun 100. yıl çalışmalarını anlattı
YEREL HABERLER Yürekli, Adana’nın kurtuluşunun 100. yıl ...
Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor Yaklaşık 9 bin yıllık tarihin gizlendiği Tatarlı Höyüğü’ndeki çalışmaların hızlanması ve tarihin gün yüzüne çıkarılması için, kazı başkanlığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi arasında 3 yıllık protokol imzalandı
YEREL HABERLER Adana tarihi gün yüzüne çıkıyor Yaklaşık 9 bin yıllık ...
Çilem Doğan yeniden cezaevine girecek Adana'da kendisine şiddet uygulayıp fuhşa sürüklediğini iddia ettiği kocasını tabancayla vurarak öldüren Çilem Doğan’a yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı
YEREL HABERLER Çilem Doğan yeniden cezaevine girecek Adana'da ...
Adana’nın risk haritası yeniden kızardı Korona virüs vakaları 100 bin kişide 230,88 sayısına ulaştı
YEREL HABERLER Adana’nın risk haritası yeniden kızardı Korona virüs ...
Pencereden düşüp öldü; sevgilisi ve ablası ile 3 arkadaşı cinayet şüphesiyle tutuklandı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Pencereden düşüp öldü; sevgilisi ve ablası ile 3 ...
Pencereden düşüp öldü; sevgilisi ve ablası ile 3 arkadaşı cinayet şüphesiyle tutuklandı
YEREL HABERLER Pencereden düşüp öldü; sevgilisi ve ablası ile 3 ...
Adana Havalimanı´na kaçan göçmenleri taşıyan şüpheliler: Biz bir hata yaptık
YEREL HABERLER Adana Havalimanı´na kaçan göçmenleri taşıyan ...
15 yıl hapis cezası onanan Çilem: 8 yaşındaki bir kız çocuğunu mahkum ettiler
YEREL HABERLER 15 yıl hapis cezası onanan Çilem: 8 yaşındaki bir kız ...
İnşaattan düşen kalıp ustası ağır yaralandı
YEREL HABERLER İnşaattan düşen kalıp ustası ağır yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.