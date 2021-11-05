Taklit e-posta adresleriyle uluslararası dolandırıcılık şebekesine operasyon



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ULUSLARARASI çalışan şirketlerin e-posta adreslerini taklit edip, çalıştıkları kurumları dolandıran şebekeye yönelik Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi, gözaltına alındı. Şebekenin Sri Lanka menşeli bir petrol şirketini 10 bin dolar, Karayip Denizi'nin güneyinde yer alan ada ülkesi Curaçao Futbol Federasyonu'nu ise 64 bin euro dolandırdıkları ortaya çıktı.

Sri Lanka menşeli bir petrol şirketi, birlikte çalıştığı Amsterdam limanındaki şirketten hizmet masraflarının ödenmesi için e-posta aldı. Bunun üzerine şirket, masraf karşılığı olan 10 bin doları kendilerine gönderilen IBAN hesabına aktardı. Daha sonra şirketten masrafların ödenmediği ile ilgili bir e-posta daha alan yetkililer, dolandırıldıklarını anladı. Yapılan araştırmalar sonucu IBAN hesabının Türkiye merkezli olduğu anlaşıldı. Şirketin şikayeti üzerine Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, durumu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Paranın, Adana'daki bir hesap numarasına aktarıldığının belirlenmesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

5 AY BOYUNCA TAKİP ETTİLER

Şebekenin Türkiye'de yaşayan Nijerya uyruklu Joshua Moses Obaje (21), Onuebuchi Samson Anslem (21), Daniel Chima Oputa (26), Mali uyruklu Katimi Berthe (27) ile Ahmet Koyuncu (27) ve Rumeysa Aslan'dan (25) oluştuğunu belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı. 5 aylık teknik takipte şüphelilerin, uluslararası şirketlerin kurumsal e-posta adreslerini taklit ederek, birlikte çalıştığı şirketlerle irtibata geçtiği ve binlerce dolar ve euroluk vurgun yaptığını ortaya çıktı.

KAMP MASRAFLARINI İSTEDİLER

Hollanda'daki bir kamp tesisi işleten şirketin kurumsal e-posta hesabını taklit eden şebekenin, Curaçao Futbol Federasyonu ile temasa geçtiği ve ülkenin milli takımının kamp masrafı olan 64 bin euroyu gönderilmesini istediği belirtildi. Yine bu paranın da Adana'daki IBAN hesabına yollandığı tespit edildi.

Şebekenin yabancı üyelerinin hesap hareketliliğinin 985 bin dolar ve 350 bin euro olduğu, Türk üyelerinin ise hesaplarına yatan paraları bu kişilere verdikleri belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, Adana, Bursa, Antalya ve Şanlıurfa'da operasyon düzenledi. Gözaltına alınıp Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-11-05 10:59:47



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