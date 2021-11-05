Ceyhan Nehri´nde köpük tedirginliği

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Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da Ceyhan Nehri´nin Yüreğir ilçesi Herekli Mahallesi´ndeki bölümünde görülen köpükler tedirgin etti.

Ceyhan Nehri´nin Yüreğir ilçesi Herekli Mahallesi´ndeki köprünü altından geçen bölümünde köpüklenmeler görüldü. Köpüklenme, mahallelide tedirginliğe neden oldu. Mahalleli, yakınlarda bulunan organize sanayi bölgesindeki fabrikaların atıkları nedeniyle zaman zaman nehirde köpüklenmeler görüldüğünü söyledi. Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, nehir suyundan numune alınarak analize gönderilmesini isteyerek, kirliliğe karşı tedbir alınması gerektiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2021-11-05 13:57:26



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