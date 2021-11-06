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Sular çekildi, Kozan Barajı altındaki tarihi yapılar gün yüzüne çıktı Yıllar sonra ilk kez gün yüzüne çıkan tarihi yapılar, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan drone ile görüntülendi

İHA

Adana'da Kozan ilçesindeki baraj gölünde kurak yaz mevsiminin ardından suların iyice çekilmesi sonucu Bizans ve Roma dönemine ait kilise ve tarihi yapılar ortaya çıktı.

Sular çekildi, Kozan Barajı altındaki tarihi yapılar gün yüzüne çıktı Yıllar sonra ilk kez gün yüzüne çıkan tarihi yapılar, İhlas Haber Ajansı tarafından havadan drone ile görüntülendi

Adana’da Kozan ilçesindeki baraj gölünde kurak yaz mevsiminin ardından suların iyice çekilmesi sonucu Bizans ve Roma dönemine ait kilise ve tarihi yapılar ortaya çıktı.
Adana’nın Kozan ilçesinde baraj gölünün sularının kuraklık ile birlikte çekilmesi tarihi yapıları gün ortaya çıkardı. Yıllar sonra ilk kez gün yüzüne çıkan tarihi yapılar İhlas Haber Ajansı tarafından havadan drone ile görüntülendi. Kozan Barajı suları altında kalan Roma ve Bizans dönemine ait Kara Kilise ve kilise görevlilerine ait evler, vatandaşların ilgi odağı oldu.
Yozgat Bozok Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu Sefa Aktaş, bölgeye tarihi yapıyı görmek için geldiğini belirterek “1967 yılında yapımı başlanan ve 1973 yılında yapımı tamamlanan bir baraj burası. Kilgen çayı olduğu için burada bir köprü inşa edilmiş. Barajın yüzde 60 civarında kuraklık nedeni ile suların çekilmesi sonucu Kara Kilise gün yüzüne çıkmış. Bu kilisenin Ferhatlı Kilisesi ve Karasis Kalesi'ne hizmet eden bir yapı olduğunu düşünüyorum. Kilisenin etrafında bulunan ortaya çıkan evlerin rahiplere ait evler olduğunu düşüyorum. Burası bir yerleşim yerinden ziyade kilise ve çalışanlarına ait yapılar olduğunu düşündürmekte. Burada yerleşim evler yaşamlar genelde dağların eteklerinde olmuş ama burası yumuşak zemin üzerinde kalan bir yer. Tarihimizin geçmişe ışık tutması bu yapıların ortaya çıkması güzel. Geçmişteki yaşanmışlığa ayna olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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