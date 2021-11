Şehit ailesi, oğullarının ismini taşıyan okulun öğrencileriyle buluştu

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)IĞDIR'da 2019´da hudut birliğinde arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan´ın (33) ailesi, Adana´da, oğullarının isminin verildiği ilkokulu ziyaret etti. Aile oğulları için hazırlanan programda duygusal anlar yaşadı.

Ağrı´nın Doğubayazıt ilçesinde görevli Uzman Çavuş Samet Özkan, 2019´un Mart ayında Iğdır´ın Aralık ilçesindeki hudut birliğinde silah kazasında şehit oldu. 1 çocuk babası şehidin cenazesi, memleketi Adana´da gözyaşları içinde defnedildi. Şehit Özkan´ın isminin memleketindeki bir ilkokulda yaşatılmasına karar verildi. 2020´de Seyhan ilçesindeki Gürselpaşa Mahallesi´nde bulunan Zincirlibağ İlkokulu´nun ismi Şehit Samet Özkan İlkokulu olarak değişti. Baba Mehmet ve anne Selma Özkan oğullarının isminin yaşadığı okulu ziyaret etti. Şehit ailesi, okuldaki öğrencilerinin Samet Özkan´ın anısına hazırladığı programı seyretti. Öğrenciler şehit Özkan için şiirler, mektuplar okudu. Ardından şehidin fotoğraflarından hazırlanan sinevizyon gösterisi ve türkü dinletisi gerçekleştirildi. Tören sonunda şehit ailesine plaket ve çiçek takdim edildi.

`İÇİMİZ BURUK OLSA DA GURURLUYUZ´

Program sonrası konuşan Mehmet Özkan, okulun tabelasını görünce onur duyduğunu belirterek öğrencilerde de o hissiyatı gördüğünü söyledi. Devlet büyüklerine ve Milli Eğitim Bakanlığı´na bu düşüncelerinden dolayı teşekkür ettiğini vurgulayan Özkan, "Okul yöneticilerimiz de ellerinden geldiği kadar okulumuzda oğlumuzun ismini yaşatmaya devam edecekler. Kendilerine de saygı duyuyorum. Okulda öğrenim gören bir yakınım yok ama artık herkesi tanımaya başladık. Her ne kadar içimiz buruk olsa da gurur verici bir durum" dedi. Anne Selma Özkan ise sevinç ve hüznü aynı anda yaşadığını, öğrencilerin Samet ağabeylerini çok iyi tanıdığını kaydetti.

`ŞEHİDİMİZİN İSMİNİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ´

Özkan ailesini uzun zamandır ağırlamak istediklerini ve program için yaklaşık 2 haftadır hazırlandıklarını dile getiren Şehit Samet Özkan İlkokulu Müdürü Emel Ercan ise okullarının bu ismi taşımasından dolayı gururlu olduklarını söyledi. Şehit ailesine kendilerini kırmayıp ziyarete geldikleri için teşekkür eden Ercan, "Şehidimizin anne ve babasıyla sürekli iletişim halindeydik ama bizzat okulda ağırlamak çok onur verici bir şey. Öğrencilerimizin hepsi Samet ağabeylerini tanıyorlar. Birçoğunun onun için yazdığı şiirleri mektupları var. Şehit Samet Özkan´ın kim olduğunu, neler yaptığını, nerede şehit olduğunu detaylarına kadar biliyorlar. Bunu ailemize göstermek istedik. Şehidimizin ismini yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

