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Tefeciler, borcunu ödeyemeyen mağdurun avukatını kaçırıp, boş senet imzalatmış

DHA

Tefeciler, borcunu ödeyemeyen mağdurun avukatını kaçırıp, boş senet imzalatmış


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da 165 kişiyi mağdur edip 5 milyon 300 bin liralık haksız kazanç elde eden 3 ayrı tefecilik şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7´si tutuklandı. Şüphelilerden Sıraç Özel ile ağabeyi Orhan Özel´in, ağlarına düşürdükleri kişi borcunu ödemeyince, kendilerine aracılık eden mağdurun avukatı H.G.´yi çiftlik evine kaçırıp silahla tehdit ederek boş senede imza attırdıkları ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 165 kişiyi mağdur edip, 5 milyon 300 bin liralık vurgun yapan 3 ayrı tefecilik şebekesini deşifre etti. Şebekelere üye olduğu öne sürülen 18 kişiye yönelik 3 Kasım'da şafak vakti operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 310 bin 800 TL değerinde 9 senet ve fotokopisi, borçlusu belli ancak rakamı boş bırakılmış 18 senet, 73 boş senet, alacak notlarının bulunduğu 3 defter, 3 gram esrar, 2 tapu fotokopisi ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı olan 1 kişi ise aranıyor.
YÜZDE 100´E VARAN FAİZ UYGULAMIŞLAR
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden Sıraç Özel, Ahmet Ormancı ile Erhan Tataş´ın ayrı tefecilik şebekelerine liderlik yaptığı öğrenildi. Tefecilik şebekelerinin, ağlarına düşürdükleri mağdurlara yüzde 100´e varan faiz uyguladıkları bildirildi. Şüphelilerin, borcunu ödeyemeyen mağdurları kaçırıp tehdit ettikleri, şiddet uyguladıkları öne sürüldü.
BORCUNU ÖDEYEMEYEN MAĞDURUN AVUKATINI KAÇIRMIŞLAR
Bu arada Sıraç Özel ile ağabeyi Orhan Özel´in, bir kişiye faiz karşılığı para verdikleri ancak alamadıkları belirtildi. Bunun üzerine Özel kardeşlerin, aracılık eden mağdurun avukatı H.G.´yi Seyhan ilçesindeki bir çiftlik evine kaçırdığı, burada ellerini bağlayarak başına tabanca dayadıkları, boş senede imza attırdıktan sonra serbest bıraktıkları iddia edildi.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özel kardeşler ile Mehmet Şerif Özel, Ahmet Ormancı, Oğuz Dikici, Orhan Yumru ile Erhan Tataş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Aygül A., İbrahim K., Umut G., Baki K., Hüseyin T., Serkan T. ile Sıraç İ. adli kontrol şartı, 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-11-06 11:09:26

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