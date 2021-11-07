AOSB Kuluçka Merkezi'ne Maker Lab kuruluyor AOSB Bölge Müdürlüğü ve Temsa ile ATÜ TTO ve Temsa arasında iş birliği protokolleri imzalandı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Kuluçka Merkezi’ne ilk Maker Lab, kentin marka değerleri arasında yer alan Temsa tarafından kurulacak.

Temsa’da düzenlenen törende, AOSB Bölge Müdürlüğü ve Temsa ile Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Temsa arasında ayrı ayrı iş birliği protokolleri uygulamaya geçirilmek üzere imza altın alındı. Temsa ArGe Genel Müdür Yardımcısı Caner Sevginer, söz konusu protokolleri AOSB adına Bölge Müdürü Ersin Akpınar ile ATÜ TTO adına ise Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen ile imzaladı.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, ATÜ destekli Kuluçka Merkezi’nin girişimcilik ruhunun beslenmesi ve girişimci ekosisteminin hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıdığını bildirdi. Akpınar, Kuluçka Merkezi’nde, iş fikirlerinin akademik bilgi birikimiyle bütünleşmesi sağlanarak, katma değerli projelerin ortaya çıkarılacağına inandığını kaydetti.

Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen ise AOSB Kuluçka Merkezi’nde Temsa’ya ait Maker Lab’ın kurulacağını, AOSB Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Proje Destek Ofisi olarak; Temsa’ya Tubitak, Hamle ve diğer projelerinde mentörlük hizmetinde bulunacağını ifade etti. Demirdelen ayrıca, ATÜ TTO ve Temsa arasında ATÜ öğrencilerine staj ve iş imkanlarının iş birliği protokolüyle artacağı söyledi.

Demirdelen, AOSB Çarşı Merkezinde 1000 metrekarelik alanda faaliyet gösterecek olan Kuluçka Merkezi’nde, Temsa’nın 75 metrekarelik bir alanda kuracağı Maker Lab ile girişimci adaylarının, basit ve orta zorlukta prototip yapabileceklerini ifade etti.

Protokol imza törenine, ATÜ TTO Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahim Dal, AOSB Proje Destek Ofisi Proje Uzmanı Özkan Özbek, Temsa ARGE Müdürü Serkan Mezarcıöz, iK Müdürü Zehra Urel ve ARGE Mühendisi Nihan Cin de katıldı.

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