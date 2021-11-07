Adana'da FETÖ’den 5 tutuklama

Adana’da yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 FETÖ zanlısından 5’i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda 1’i aktif 3 öğretmen, 3 kapatılan FETÖ okulu öğretmeni, 1 ihraç doktor, 1 eski askeri öğrenci ve 2 özel sektör çalışanının örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, mahrem imamlarla irtibatları bulunduğu, örgütün gelir kaynaklarından kapatılan Bank Asya isimli bankada hesap artırımı bulunduğu, kapatılan derneklere üyeliği olduğu ve para yardımı yaptığı, ByLock yazışma içeriklerinde adının geçtiği tespit edildi. Polis, 10 zanlıyı yakalamak için 4 Kasım günü şafak vakti Adana ve Bingöl’de operasyon yaptı. Operasyonda 9 zanlı gözaltına alınırken, firari 1 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ ile irtibatlı olmadıklarını söyledi. İfadelerinin ardından adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Nevzat K., İhsan B., Muhammed K., İbrahim K. ve Necdet Ç. tutuklanırken, diğer 4 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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