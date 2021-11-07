Adanalı çellistten Atatürk'ü anma konseri

Dünyaca ünlü Adanalı genç çellist Ülker Tümer, 10 Kasım'da ‘Atatürk’ü Anma Günü’nde konser verecek.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Sahnesi’nde düzenlenecek konserde İstanbul Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne alacak olan Adanalı sanatçı Ülker Tümer, 57 yıllık ömründe sayısız başarılarıyla dünyaya örnek olan Ulu Önder Atatürk’e saygı ve sevgilerini müziğin ritmiyle dile getirecek. Konserde Tümer’e Şef Gürer Aykal, kemanıyla Bahar Erünsal, Koro Şefi Masis Aram Gözbek ve Koro MAGMA Filarmoni eşlik edecek.

Dünyaca ünlü çellist Ülker Tümer, böylesine anlamlı bir gecede sahneye çıkacak olmanın heyecanı içinde olduğunu belirterek, “Atatürk’ün açtığı yolda bir Türk genci ve kadını olarak sanatımı en iyi şekilde yapmak, bu dünyadaki iyinin bir parçası olmak en büyük hayalimdir. Bir kadın olarak bize hem sanat açısından hem de haklarımız konusunda açtığı yollardan dolayı ve ayrıca milleti için verdiği fedakârlıklardan ötürü Atatürk’e büyük bir minnet borcumuz var. Onun için ne yaparsak yapalım bu borcu ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Ama yine onun evlatları olarak bu borcumuzu onu kaybettiğimiz o hazin tarihte müziğimizle anarak göstereceğiz” dedi.

10 Kasım Çarşamba günü saat 20.00’da başlayacak etkinliğin biletleri biletinial.com’dan temin edilebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.