Haksız ceza verilen eğitimcilerle ilgili emsal karar Adana'da iki eğitimcinin hak arama mücadelesinde mahkeme; soyut ifadelerle ceza verilemeyeceğine ve Disiplin Kurulu'nun işleyişine aykırı ceza verilemeyeceğine hükmetti

Adana'da iki eğitimcinin hak arama mücadelesinde, emsal teşkil edecek kararlarda mahkeme; soyut ifadelerle ceza verilemeyeceğine ve Disiplin Kurulu'nun işleyişine aykırı ceza verilemeyeceğine hükmetti.

Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde Petrol Ofisi İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Jale Korkmaz adlı öğretmen kendisine verilen disiplin cezasına üyesi olduğu EğitimBirSen’in avukatları aracılığıyla itiraz etti. Avukatlar suçlamaların soyut ifadelere dayandırıldığını ve isnat edilen fiillerin tam olarak gün ve saatinin belirtilemediğini savunarak konuyu mahkemeye taşıdı.

Yerel mahkeme, verilen cezayı hukuka uygun olarak değerlendirdi. Bu karar üzerine öğretmen Jale Korkmaz konuyu istinafa taşıdı. İstinaf Mahkemesi de "her türlü şüpheden uzak, somut fiillerle ispatlanmayan olaylarda ceza verilemez" diyerek temyiz yolu kapalı olmak üzere kesin olarak cezanın kaldırılmasına karar verdi.

Adana’nın Ceyhan İlçesi Halk Eğitim Merkezi’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Murat Güleç disiplin amirinin verdiği kınama cezasından dolayı disiplin kuruluna itiraz etti. Disiplin kurulunun itirazı kabul etmesine rağmen disiplin amiri aynı cezayı vermekte diretince konu mahkemeye taşındı. Mahkeme bu olayda da emsal bir karara imza atarak; Disiplin Kurulu’na karşı yapılan itirazın kabul edilmesinin üzerine disiplin amirince aynı cezanın tekrar verilemeyeceğine hükmetti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan EğitimBirSen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, "Yıllardır üyelerimize ücretsiz bir şekilde verdiğimiz hukuk desteğiyle yüzlerce dava kazandık. Desteğimizin meyvelerini almaktan dolayı mutluyuz. Bu hafta iki üyemiz daha adaletin verdiği emsal kararlarla ceza almaktan kurtuldu. Ben, güçlü avukat ordumuza da bize güvenen üyelerimize de teşekkür ediyorum. Adaletin yerini bulması için her zaman üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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