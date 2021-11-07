Yüreğir Belediyesi ihtiyacı olan fidan ve çiçekleri kendi üretiyor Kocaispir: "Binlerce fidan ve çiçeği kendimiz üreterek tasarruf ediyor, kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz"

Yüreğir Belediyesi, ihtiyaç duyduğu fidan ve çiçekleri kendi bünyesindeki üretim tesislerinde yetiştiriyor.

Yüreğir Belediyesi, ilçe genelinde park, bahçe, mesire alanı, yeşil alanlar gibi projelerde çevre düzenlemeleri kapsamında birçok fidan dikimi gerçekleştiriyor. Yüreğir Belediyesi dikilen bu fidan ve çiçeklerin belli bir kısmını kendi bünyesindeki üretim tesislerinde yetiştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü üretim tesislerinde yılda yaklaşık 25 bin adet fidan üretimi yapılıyor.

Yüreğir Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü tarafından üretim fidanlığında yapılan çalışmalarda, dikilen ve düzenli bakımları yapılan farklı türlerde binlerce fidan belli olgunluğa eriştiriliyor.

Büyüyen fidanlar ihtiyaç duyulan yeşil alanlara dikilmek üzere saha ekiplerine teslim ediliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü üretim fidanlığında lavanta, biberiye, gelin duvağı, çalı mine, gazanya, İsrail kauçuğu, fırça çalısı, ligustrum, kufeya, taflan, pittosporum ve asma olmak üzere yıllık 15 türde yaklaşık 25 bin adet fidan üretiliyor. Üretilerek yeşil alanlara kazandırılan fidanlar ile aynı zamanda dışarıdan alımlar azaltılarak tasarruf da yapılmış olunuyor.

Tüketen değil üreten bir belediye anlayışı ile hareket ettiklerini dile getiren Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “İhtiyaç duyduğumuz ürünleri kendimiz üreterek bütçemizde tasarruf sağlıyoruz.

Binlerce fidan ve çiçeği kendimiz üreterek kaynaklarımızı daha verimli bir şekilde kullanıyoruz. Ziraat Mühendislerimizin kontrolünde sulama ve bakımları yapılarak yetiştirilen mevsimlik çiçek ve fidanlarımızı park, bahçe ve yeşil alanlarımızda değerlendiriyoruz. İlçemizin her noktasının daha yeşil, daha renkli ve daha güzel bir görüntüye ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

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