Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 0 - Hatayspor: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Adana Demirspor, Hatayspor’u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada Stambouli’nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Balotelli'nin vuruşunda top az farkla auta gitti.

21. dakikada Traore’nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde El Kaabi’nin şutu direkten döndü.

25. dakikada Vargas’ın derinlemesine pasına Akintola hareketlendi, ancak kaleci Munir kalesini terk ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

33. dakikada El Kaabi’nin sol kanattan ceza sahasına ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Boudjemaa şutu dışarı gitti.

42. dakikada Traore’nin pasında topla buluşan Boudjemaa'nın ceza sahası dışından sert şutu kaleyi bulmadı.



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Yusuf Bozdoğan xx

Adana Demirspor: Muric xx, Samet xx, Svensson xx, Simon Deli xx, Rassoul xx, Sinan xx, Stambouli xx, Yunus xx, Vargas xx, Akintola xx, Balotelli xx

Yedekler: Ferhat, Tayyip, Semih, Kaan, Assombalonga, İzzet, Metehan, Tarık, Bjarnason, Gökhan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Hatayspor: Munir xx, Fatih xx, Burak xx, Kamil xx, Adekugbe xx, Ribeiro xx, Boudjemaa xx, Lobzhanidze xx, El Kaabi xx, Traore xx, Diouf xx

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Yedekler: Abdullah, Burak, Falette, Emre, Muhammed, Kamara, Bülent, Sadık, Eren, SaintLouis

Sarı kart: Samet (Adana Demirspor)

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