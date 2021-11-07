Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Adana Demirspor, evinde Hatayspor’u ağırladı. Müsabaka ev sahibi takımın 10 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Balotelli’nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Munir topu köşeden çıkardı.
55. dakikada Vargas’ın kullandığı köşe atışında arka direkte Samet'in kafa vuruşunda top kaleci Munir’de kaldı.
64. dakikada Vargas’ın ceza sahasına gönderdiği topu penaltı noktası üzerinde kontrol eden Yunus, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 10
80. dakikada Boudjemaa’nın derinlemesine pasına hareketlenen Kamara’nın penaltı noktasına göndermek istediği top Rassoul’a çarparak kornere gitti.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Çimen xx, Yusuf Bozdoğan xx
Adana Demirspor: Muric xx, Samet xx, Svensson xx (Tarık dk. 90 ?), Simon Deli xx, Rassoul xx, Sinan xx, Stambouli xx, Yunus xx (Semih dk. 84 ?), Vargas xx (Metehan dk. 73 x), Akintola xx (Bjarnason dk. 90 ?), Balotelli xx (Assombalonga dk. 73 x)
Yedekler: Ferhat, Tayyip, Kaan, İzzet, Gökhan
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Hatayspor: Munir xx, Fatih xx, Burak xx, Kamil xx, Adekugbe xx, Ribeiro xx, Boudjemaa xx (Emre dk. 89 ?), Lobzhanidze xx (Kamara dk. 68 x), El Kaabi xx (SaintLouis dk. 75 x), Traore xx (Muhammed dk. 75 x), Diouf xx
Yedekler: Abdullah, Burak, Falette, Emre, Bülent, Sadık, Eren
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gol: Yunus (dk. 64) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Samet, Yunus, Semir (Adana Demirspor), Diouf, Kamara (Hatayspor)
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