Ömer Erdoğan: “Adana Demirspor’u kutluyorum”

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, 10 mağlup oldukları Adana Demirspor maçı sonrası, “Bu skoru bir dram haline getirmeye gerek yok. Böyle inişler ve çıkışlar olacaktır. Adana Demirspor’u kutluyorum” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Hatayspor, deplasmanda Adana Demirspor’a 10 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Erdoğan, “Oyuncularımdan her maçtan önce iyi mücadele etmelerini bekliyorum ve iyi mücadele ettikleri için onları kutluyorum. Bu skoru bir dram haline getirmeye gerek yok. Böyle inişler ve çıkışlar olacaktır. İlk yarı daha çok topa hakimdik. İkinci yarının başında oyunun kontrolünü Adana Demirspor’a verdik. Gol yedik ve oyunu çevirmeye çalıştık ama yetmedi. Adana Demirspor’u kutluyorum. Milli araya giriyoruz. 12 gün dinlendikten sonra Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacağız” ifadelerini kullandı.

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