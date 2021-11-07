Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından



Yusuf KANTARLI / ADANA,(DHA)-Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Atakaş Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu galibiyeti, başkanımızın vefat eden sevgili annesine armağan ediyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig´in 12´nci haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor´u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında konuştu.

`İLK YARI ENDİŞELİ OYNADIK´

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, galibiyetin ardından, "İlk yarı ortada geçen bir maç oldu. İlk yarı endişeli oynadık. Endişe varmış gibi oynadık ama ikinci yarıya çok farklı bir şekilde çıktık. Çocuklar da sonuna kadar iyi mücadele verdi. Kompakt bir şekilde böyle bir takıma karşı oynadığımız için mutluyum. Çok fiziksel ve iyi yerde olan bir takıma karşı oynadık. O yüzden tebrik ediyorum. Başkanımızın vefat eden sevgili annesine bu galibiyeti armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU SKORU BİR DRAM HALİNE GETİRMEYE GEREK YOK"

Atakaş Hataysapor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, oyuncularını iyi mücadele ettikleri için kutladığını belirterek, "Bu skoru bir dram haline getirmeye gerek yok. Böyle inişler ve çıkışlar olacaktır. İlk yarı daha çok topa hakimdik. İkinci yarının başında oyunun kontrolünü Adana Demirspor´a verdik. Gol yedik ve oyunu çevirmeye çalıştık ama yetmedi. Adana Demirspor´u kutluyorum. Milli araya giriyoruz. 1-2 gün dinlendikten sonra Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacağız" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vincenzo Montella açıklamaları

Ömer Erdoğan açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-11-07 18:40:32



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