Adana’da sahte içki operasyonu

Bu nasıl baba! Kızını başka bir kıza vurdurttu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da jandarma ekipleri sahte içki imalatı yapan eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi yakalanırken, bin 720 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bir evde sahte içki üretildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri eve baskın düzenledi. Düzenlenen baskında ev sahibi C.Ö. yakalanarak gözaltına alınırken, bin 720 litre sahte içki ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içki dökülerek imha edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.