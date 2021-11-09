Adana’da kaçakçılık operasyonu Adana polisinin yaptığı operasyonda bin 560 litre kaçak etil alkol, 3 bin 358 alkol kiti, 3 bin 434 kaçak cinsel ürün, 45 şişe sahte içki ele geçirildi

Adana polisinin yaptığı kaçakçılık operasyonunda bin 560 litre etil alkol, 3 bin 358 alkol kiti, 3 bin 434 cinsel ürün, 45 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade ve Karasoku mahallelerinde kaçak ve sahte ürünler olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine yaptığı baskında bin 560 litre alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol, 3 bin 358 değişik markalarda alkollü içki yapımında kullanılan alkol kiti, 213 litre alkollü içki yapımında kullanılan gliserin, 2 bin 857 paket sigara, 3 bin 434 cinsel ürün ve 45 şişe sahte içki ele geçirdi.

Polis olayla ilgili 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.