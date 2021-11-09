Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Ölüler ve yaralılar var! Trafikte kurşun yağmuru!

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ADANA, (DHA)ADANA'nın Karaisalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Adana'nın Karaisalı ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.06'da meydana geldi. Yerin 25.46 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2021-11-09 10:13:44



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