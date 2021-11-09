Adana'da 'kaçakçılık' operasyonları: 5 gözaltı

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı sigara, içki, cinsel içerikli ürün, etil alkol ve içki kiti ele geçirildi. 5 şüpheli, gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi çalışmaları kapsamında kent genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 2 bin 857 paket sigara, 45 şişe içki, 3 bin 434 cinsel içerikli ürün, sahte içki yapımında kullanılan 1560 litre etil alkol, 3 bin 358 içki kiti, 213 litre gliserin ele geçirildi. Operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-11-09 10:28:00
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