Adana Valisi Süleyman Elban, Yüreğir Oyuncak Bankası ve Robotik Kodlama Merkezi’nin açılışına katıldı.

"2018 Yılı Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında Yüreğir Kaymakamlığı ile Yüreğir Belediyesi’nin Proje ortaklığında ve Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle açılan "Yüreğir Oyuncak Bankası"nın açılışında bir konuşma yapan Vali Elban, "Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümün yerini hiçbir şey tutamaz. Onları mutlu etmek, bizlerin de mutluluk vesilesidir" dedi.

Çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için oyunun da en az eğitim kadar önemli olduğunu söyleyen Vali Elban, oyunların çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlamasına katkı sunduğuna dikkat çekti.

Yüreğir Oyuncak Bankasında üzerine hassasiyetle durulan robotik kodlamanın da bu yaştaki çocuklara öğretilecek olmasının memnuniyet verici olduğu dile getiren Vali Elban, çocuklara robotik kodlamanın küçük yaşlarından itibaren verilmesinin çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Vali Elban, çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirterek, bu merkezin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.