Vali Elban: "Hedefimiz çocuklarımızın, gençlerimizin mutlu ve donanımlı yetişmeleri"

Vali Süleyman Elban, "Her Öğretmenin Bir Dezavantajlı Öğrencisi Var Projesi”nde görev alan öğretmenlerle buluştu.

Yüreğir Kültür Merkezindeki buluşmada bir konuşma yapan Vali Elban, Yüreğir deyince akla gelen olumsuz imajın yapılan güzel işler, güzel icraatlarla silinmeye başladığına vurgu yaptı.

Vali Elban, öğretmenlerin dezavantajlı çocuklara göstermiş olduğu destek, yaptıkları annelikbabalığın, yakınlığın çok kıymetli olduğunu bunun maddi değerinin paha biçilemez olduğunu söyledi. Elban, "Sizin yaptığınız bu çalışma inşallah hem Adana'mızın diğer ilçelerinde hem de ülkemize iyi bir örnek teşkil edecek, çocuklarımızın iyi eğitim almaları, iyi birer insan olmaları sağlanacaktır." dedi.

Vali Elban, "Bizim hedefimiz çocuklarımızı, gençlerimizi mutlu ve donanımlı insan olarak yetişmeleri. Onun için bir taraftan bütün öğrencilerimizi akademik, sanat, spor alanlarında geliştirmeye çalışırken öbür taraftan da çeşitli nedenlerden dolayı bu kapsamın dışında kalmak zorunda olan yavrularımıza sizlerin özel desteğiniz ile yardımcı olmak. Böylece hem o çocuklarımız bu kervanın dışında kalmayacak hem de olabilecek olumsuzlukların önüne geçilmiş olacak" diye konuştu.

Yapılan işin çok değerli olduğunun altını çizen Elban, “Bunun desteklenmeye, büyütülmeye, kapsamının genişletilmesine ihtiyacı var” dedi.

Etkinliğe Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Etkinlik, Gençler Arası Bilgi Yarışmaları’nda 2021 Türkiye şampiyonu olan öğrencilere Vali Süleyman Elban tarafından hediye verilmesi ile son buldu.

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