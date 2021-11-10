"Yüzde Yüz Desen" resim sergisi

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Ressam Selmani Baki Kocaispir, “Yüzde Yüz Desen” resim sergisini açtı.

Özel bir lisenin fuaye salonunda açılan resim sergisinde yüzlerce resim sergilendi. Sergiye Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir ve çok sayıda resim sever katıldı.

Ressam Kocaispir resim yapmanın yetenekten daha çok çalışmakla olacağını söyleyerek, “Resim yapmanın yüzde 99’u çalışmak, 1’i ise yetenektir” dedi.

Resim sergisi 1 Aralık’a kadar açık kalacak.

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