Adana’da ilkokul öğrencilerinden Atatürk koreografisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da Cebesoy İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle, okulun bahçesinde ‘Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir’ sözünün koreografisini oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yılında ülke genelinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi’ndeki Cebesoy İlkokulu öğrencileri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andı.

Yüzlerce öğrenci okulun bahçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir’ sözünün koreografisini oluşturdu.

Öğretmenlerin desteğiyle hazırlanan koreografi havadan da görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.