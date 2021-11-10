Sebze kasalarındaki 99 kilo esrarı 'Aşil' buldu

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, şüphe üzerine durdurulan kamyonette narkotik köpek `Aşil´ ile yapılan aramada, sebze kasalarına gizlenen 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyonet şoförü Bayram D. (41) tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde önlem alan ekipler, şüphe üzerine kamyoneti takibe aldı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolundaki uygulama noktasında durdurulan kamyonette, narkotik köpek `Aşil´ ile yapılan arama yapıldı. `Aşil´in, aracın kasasındaki sebzelere tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, sebze kasalarına gizlenen 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi. Kamyonetin şoförü Bayram D. gözaltına alındı. Emniyete götürülen Bayram D., uyuşturucudan haberi olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-11-10 10:00:54
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