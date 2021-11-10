Türkkan ve Akşener şehit annesine "ya sabır" çektirdi Aliye Kırmızı: "Bizler evlatlarımızı toprağımız için askere yolladık, vatanımız için gönderiyoruz. Niye bize küfür ediyorlar"

Şehit yakınına küfreden İYİ Parti'li Milletvekili Lütfü Türkkan ve ona sahip çıkan Genel Başkan Meral Akşener, Adanalı şehit annesine "ya sabır" çektirdi.

30 Nisan 2021 tarihinde Irak'ın kuzeyinde düzenlenen 'PençeYıldırım' operasyonunda PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı’nın annesi Aliye Kırmızı ve babası Zeydan Kırmızı Bingöl’de şehit yakınlarına küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfi Türkkan’ın partisinden ihraç edilmesini istedi.

Eşi Zeydan Kırmızı ile birlikte evladının kabrini ziyaret edip, odasında eşyalarını sevip gözyaşı döken şehit annesi Aliye Kırmızı, “Kimse istemez evladı ölsün, kim olursa olsun, ister Müslüman olsun, ister gavur olsun. Herkes bir anne, herkes evladını sever, ama iyi insan iyi, kötü insan da kötü. Yazık değil mi bu şehit olan gençlerimize. Meral Akşener’de bir anne, o da bir anne değil mi onun da çocukları yok mu o da istemez böyle olmasını. Allah hepimize yardım etsin. Diyecek lafımız sözümüz kalmadı, artık iki lafı bir araya getiremez olduk. Allah yardımcımız olsun. Meral Akşener’de bir anne, onun da evladı varsa o milletvekili olan kişi partisinden çıkarsın ihraç etsin. Biz de bir anneyiz o da bir anne değil mi, bizim ciğerlerimizi yakıyorlar yazık değil mi annelerimiz, yazık değil mi askerlerimize, ben de şehit annesiyim. Bizler evlatlarımızı toprağımız için askere yolladık, vatanımız için gönderiyoruz. Niye bize küfür ediyorlar, bizlere kimse küfür etmesin biz şehit annesiyiz. Yarabbi sabır, sabır, sabır yarabbi sabır" dedi.

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