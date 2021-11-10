'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Özlemle Anıyoruz
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor'

DHA

'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor'


Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, son dönemde kira fiyatlarında yaşanan artışla birlikte ev sahiplerinin kiralara yüzde 100 zam istediğini, kabul etmeyen mevcut kiracıya ise mobbing uyguladıklarını belirtti. Ev sahibinin Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre belirlenen yüzde 14'lük üst limiti aşamayacağına dikkat çeken Uçar, 'Şehir dışından oğlum gelecek' bahanesinin de eskide kaldığını, artık bu durumun kanıtlanmak zorunda olduğunu bildirdi.
Kentte pandemi nedeniyle emlak sektörü bir dönem durgunluk yaşarken, konut yetersizliği ve üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla kiralık ev fiyatları kısa sürede 2 katı oranında arttı. Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, kiralıklarda yaşanan hareketlenmeyle ev sahiplerinin sözleşmesi dolan mevcut kiracılardan yüzde 100'e varan kira bedeli istediklerini, zamansız bir şekilde evden çıkarmaya çalıştığını ya da bahaneler sunduklarını belirtti. Bu gibi durumların kiracı üzerinde mobbing etkisi yarattığını ifade eden Uçar, kiracıların haklarından da bahsetti.
'KİRACILAR HAKLARINI ÖĞRENMELİ'
Yeni sözleşme öncesi yüzde 100'e varan artışı kabul etmeyen mevcut kiracıları çıkarmak için ev sahiplerinin bahaneler sunduğuna değinen Uçar, kiracıların bu durumda acele etmeden, haklarını öğrenerek hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Uçar, "Evi daha yüksek fiyattan kiraya vermek için ev sahipleri, 'şehir dışından kızım gelecek, oğlum gelecek' gibi bahaneler sunuyor ya da direkt, 'ben geçen yıl evi 20 bin liraya kiraya vermiştim, bu yıl 35 bin lira ödeyeceksiniz' diye söylüyorlar. Bu, ev sahibinin kiracıya uyguladığı bir mobbingdir. Bu bahaneler eskide kaldı. Ev sahibinin tek bir evi varsa ve gerçekten gelecek olan oğlu ya da kızı bu evde oturmak mecburiyetindeyse, bu durumda onların evde oturduğunu da ispatlamak zorundadır. Aksi takdirde evde onların oturmadığını, başka kişiye yüksek bedelde kiraya verildiğini öğrenen kiracının da birtakım hakları doğar. Kiracı hakları kapsamında o evin boşaltılıp tekrar aynı kiracıya verilmesi gibi bir durum söz konusu olur" diye konuştu.
'BİR AY ÖNCEDEN BİLDİRİLMELİ, AKSİ TAKDİRDE SÖZLEŞME DEVAM EDER'
Ev sahibinin kiracıyı çıkarmak istediğinde önceden bildirmesi gerektiğini anlatan Ülkü Uçar, "Bir yıllık kira kontratımız olabilir. Bu kontratta herhangi bir detay yok ise bir ay evvelden ev sahibi ya da kiracı, karşı tarafa evin boşaltılacağını bildirmek zorunda. Bir bildirim yapmadıysa o kira sözleşmesi tekrar uzar. Kiracı TÜFE'ye göre artış neyse, ev sahibinin kirasını yatırır, kirası aynı şekilde gelecek yıl da devam eder. 'Çık' dese de çıkamaz. Her iki taraf da bir durum olduğunda birbirine bir ay önceden haber vermek zorunda, haber verilmediyse sözleşmedeki şartlar aynı şekilde devam eder" ifadelerini kullandı.
'KİRA ARTIŞLARINDA YÜZDE 14'LÜK ÜST LİMİTİ AŞAMAZLAR'
Ayrıca ev sahibinin kiraya yüzde 100 artış yapamayacağını belirten Uçar, "Mahkemelik olduklarında mahkemenin belirleyeceği bir yüzdelik artış olacaktır. O artış da en fazla TÜFE'ye göre yapılabilir. Ev sahipleri daha önce belirlenen üst limit olan yüzde 14'ü aşamazlar" diye konuştu.
Ev sahiplerinin kiracıyı keyfi olarak çıkaramayacağının altını çizen Uçar, kira fiyatlarında yaşanan problemlerde iki tarafın da mağdur olmaması için ev sahibiyle kiracıyı anlaşma yoluna gitmeleri konusunda uyardıklarını da sözlerine ekledi. DHA-Genel Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN
2021-11-10 10:42:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sebze kasalarındaki 99 kilo esrarı 'Aşil' buldu
YEREL HABERLER Sebze kasalarındaki 99 kilo esrarı 'Aşil' buldu
Bu da 'gömlek ciğer' Adana’da ‘gömlek ciğer’ yoğun ilgi görüyor Kebapçı Cihangir Korkmaz: “Talebe yetişemiyoruz, günde 50-60 porsiyon satılıyor”
YEREL HABERLER Bu da 'gömlek ciğer' Adana’da ‘gömlek ciğer’ yoğun ...
Türkkan ve Akşener şehit annesine "ya sabır" çektirdi Aliye Kırmızı: "Bizler evlatlarımızı toprağımız için askere yolladık, vatanımız için gönderiyoruz. Niye bize küfür ediyorlar"
YEREL HABERLER Türkkan ve Akşener şehit annesine "ya sabır" ...
Sebze kasası arasında 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Sebze kasası arasında 99 kilo 450 gram esrar ele ...
Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yaptı serbest kaldı
YEREL HABERLER Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence ...
Adana’da ilkokul öğrencilerinden Atatürk koreografisi
YEREL HABERLER Adana’da ilkokul öğrencilerinden Atatürk koreografisi
Adana'da Atatürk'ü anma töreni
YEREL HABERLER Adana'da Atatürk'ü anma töreni
"Yüzde Yüz Desen" resim sergisi
YEREL HABERLER "Yüzde Yüz Desen" resim sergisi
Her yerde 'Ata'ya saygı
YEREL HABERLER Her yerde 'Ata'ya saygı
"Bir hareketine bakar" sloganıyla emniyet kemeri uyarısı
YEREL HABERLER "Bir hareketine bakar" sloganıyla emniyet kemeri ...
Tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçakla yaraladı
Kozan'da bıçaklı kavga
YEREL HABERLER Kozan'da bıçaklı kavga
Büyükşehir'in 2022 yılı performans program taslağı kabul edildi
YEREL HABERLER Büyükşehir'in 2022 yılı performans program taslağı ...
Ceyhan'da İYİ Parti'ye siyah çelenk Ceyhan Şehit ve Gazi Derneği Başkanı Ayşe Muhacir: "Bir siyasi partinin, bu ayıbı yapan mensubuna halen sahip çıkıyor olması bizleri derinden yaralamıştır"
YEREL HABERLER Ceyhan'da İYİ Parti'ye siyah çelenk Ceyhan Şehit ve ...
Vali Elban: "Hedefimiz çocuklarımızın, gençlerimizin mutlu ve donanımlı yetişmeleri"
YEREL HABERLER Vali Elban: "Hedefimiz çocuklarımızın, gençlerimizin ...
Vali Elban: “Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümün yerini hiçbir şey tutamaz”
YEREL HABERLER Vali Elban: “Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümün ...
ATÜ’lü akademisyenler “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listelendi
YEREL HABERLER ATÜ’lü akademisyenler “Dünyanın En Etkili Bilim ...
Adana'nın "kivi" köyünde hasat başladı Kivi köyü olarak bilinen Yeşil Düşmüş’te 20 çiftçi kivi tarımıyla uğraşıyor İklimi ve toprak yapısı ile kivi yetiştiriciliği için uygun olduğu düşünülen mahallede dikilen fidanlar meyve vermeye, üreticinin yüzünü güldürmeye başladı
YEREL HABERLER Adana'nın "kivi" köyünde hasat başladı Kivi köyü ...
Adana'da 'kaçakçılık' operasyonları: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da 'kaçakçılık' operasyonları: 5 gözaltı
Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem
Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yaptı Adana’da bir kadın, kendisini şarj kablosu ile bağlayıp darp ettiği, kafasına tabanca dayayıp, bacaklarına kalem batırdığını öne sürdüğü kocasından şikayetçi oldu Polis her yerde kaçan kocayı arıyor
YEREL HABERLER Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence ...
Adana’da kaçakçılık operasyonu Adana polisinin yaptığı operasyonda bin 560 litre kaçak etil alkol, 3 bin 358 alkol kiti, 3 bin 434 kaçak cinsel ürün, 45 şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu Adana polisinin ...
Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem
Taciz iddiası ortalığı karıştırdı Adana’da bir kadın, 71 yaşındaki bir adamın kendisine tokat attığını ve tacizde bulunduğunu iddia etti Mahalledeki bir genç de yaşlı adamın kendisini yalancı şahitliğe zorladığını öne sürdü 71 yaşındaki adamın kendisini taciz ettiğini öne süren Nilüfer Demirkesen: “Ben artık huzur istiyorum” İddiaları kabul etmeyen Ali Turhan: “Korona virüs varken benim yüzüme tükürdü” “Can güvenliğim yok”
YEREL HABERLER Taciz iddiası ortalığı karıştırdı Adana’da bir kadın, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.