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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Kozanlı Dört Kahramanın Şeref Öyküsü"

İHA

"Kozanlı Dört Kahramanın Şeref Öyküsü"

Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı anısına, Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Sivas’a giderek görüşen ve 1 Kasım 1919 tarihinde Kurtuluş Savaşı’nda Adana Cephesi’nin açılmasını sağlayan ve savaşın başlamasına vesile olan Kozanlı dört kahramanın mücadelesi ve şeref öyküsü, işgal günlerinde yaşanan olaylar “Kozan’dan Sivas’a 1919” adlı kitapta belgesel roman olarak yazıldı.
Araştırmacı Yazar Yusuf Delikoca tarafından kaleme alınan kitabın, İstiklal Madalyalı Milli Kahraman Halil Topaloğlu’nun torunu Eczacı Okan Topaloğlu’nun danışmanlığında ve ana sponsorluğunda Kozan’daki okullara ve resmi kurumların kütüphanelerine armağan edileceği bildirildi. Delikoca, kitapla ilgili olarak şunları söyledi:
"Bu eserin oluşmasında çok önemli iki ilham kaynağımız olmuştur. İlki Bayrak Şairi Arif Nihat Asya’nın “Vatan Kozan’sız olmaz” diyerek başlayan o muhteşem şiiridir. Onun bu dizeleri Kozan’ı vatan topraklarından sökmek ve bir sömürge yapmak için işgal etmiş olan Fransızlara vurulan tarihi bir şamarın vücut bulmuş sözleridir. Her Kozanlı okumalı ve o sözleri ruhunda hissetmelidir. Diğer ilham kaynağımız Halil Topaloğlu’nun İşgal ve Kurtuluş Savaşı günlerinde bizzat kaleme aldığı günlükleri olmuştur. Bu eseri kaleme alırken, Kuvayı Milliye Komutanı Osman Tufan Paşa’nın hatıraları ana kaynaklarımızın başında gelmektedir. Topaloğlu Halil Efendi’nin kızı Zeliha Hanım tarafından derlenen ve unutulmayan Zilfi Hatun’un işgal günlerinde söylemiş olduğu ağıtlar bizi duygulandırmıştır. 7 yaşında iken Ermeni zulmüne uğrayan Topaloğlu Halil Efendi’nin oğlu Ahmet Muhtar Topaloğlu’nun hikayesi burada aktarılmıştır. Bunun yanında kitabımızın kahramanlarından Sehlikoğlu Hasan Efendi’nin anısına torunları Cemal ve Kemal Selekoğlu tarafından yapılan müze bize heyecan vermiştir. Kurtoğlu Hulusi Efendi’nin kızı Nebihe Erdoğan hanımın ve Emmi Mustafa Faik Üstün’ün torunu Yaşar Üstün’ün katkıları mutlu etmiştir. Topaloğlu Halil Efendi’nin oğlu Mansur Topaloğlu ve torunlarının duyduğu heyecan ve bizlere evlerinin kapılarını açmaları güçlü bir destek olmuştur. Çukurova ve Kozan’ın haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal edilerek atalarımızın Ermeni çeteleri tarafından büyük bir yağma ve katliamlara uğraması, ay yıldızlı al bayrağımızın asılmasını bırakın sandıklarda saklanmasının dahi yasaklanması karşısında vermiş oldukları kutsal mücadele hiçbir zaman unutulmamalıdır."
Toplantıya Türkiye Kuvayı Milliye Mücahitler Derneği Genel Başkanı İrfan Söker, Adana İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Recep Kurtoğlu, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, üyeler ve gazilerin torunları katıldı.

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