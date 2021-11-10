ADT'de yeni oyun: "Definename"

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Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), 20212022 sezonunun yeni oyunu “Definename” ile perde açacak.

“Definename” adlı oyun ilk gösterimini, 16 Kasım 2021 Salı günü il protokolü ve seyircilerin katıldığı gala ile gerçekleştirecek.

Eğlenceli, şarkılı ve danslı bir maceraya dönüşen oyunu Selim Bayraktar yazdı. Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncusu A.Volkan Çetinkaya yönetti. Oyunun dekor tasarımı Cenk Oral’a, kostüm tasarımı Berfin İlhan’a, ışık tasarımı Özer Kuşkaya’ya, müzikleri Tunay Uzuner’e, dans düzeni ise Serbülent Biçer’e ait.

Definename adlı oyunda 16 Kasım 5 Aralık tarihleri arasında saat:20.00'de H.Ö. Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

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