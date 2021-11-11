Tarihi köprüde ‘piton döner’ yaptı

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Adanalı dönerci Mehmet İkram Taş, Diyarbakır’daki Dicle Köprüsü’nün üzerinde ‘piton döner’ yaptı.

Ailesinden aldığı dönercilik mesleğini 20 yılı aşkın süredir sürdüren Mehmet İkram Taş, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ‘piton döner’ için Diyarbakır’a gitti.

Burada tarihi Dicle Köprüsü’nün üzerinde Diyarbakırlı sosyal medya fenomeni Hikmet Ulucan ile birlikte ‘piton döner’ yapan Taş, daha sonra yaptığı döneri vatandaşlara dağıttı.

Vatandaşlardan tam not alan Taş, çektiği videoyla da sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

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