Tarihi köprüde ‘piton döner’ yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi köprüde ‘piton döner’ yaptı

İHA

Tarihi köprüde ‘piton döner’ yaptı

Adanalı dönerci Mehmet İkram Taş, Diyarbakır’daki Dicle Köprüsü’nün üzerinde ‘piton döner’ yaptı.
Ailesinden aldığı dönercilik mesleğini 20 yılı aşkın süredir sürdüren Mehmet İkram Taş, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ‘piton döner’ için Diyarbakır’a gitti.
Burada tarihi Dicle Köprüsü’nün üzerinde Diyarbakırlı sosyal medya fenomeni Hikmet Ulucan ile birlikte ‘piton döner’ yapan Taş, daha sonra yaptığı döneri vatandaşlara dağıttı.
Vatandaşlardan tam not alan Taş, çektiği videoyla da sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sarımsak hasadına giden çiftçinin evi yandı Vatandaşların yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Sarımsak hasadına giden çiftçinin evi ...
Karalar: "Adana’nın hakkı yeniyor"
YEREL HABERLER Karalar: "Adana’nın hakkı yeniyor"
ADT'de yeni oyun: "Definename"
YEREL HABERLER ADT'de yeni oyun: "Definename"
"Kozanlı Dört Kahramanın Şeref Öyküsü"
YEREL HABERLER "Kozanlı Dört Kahramanın Şeref Öyküsü"
Ölüme terk edilen köpeğe cinsel saldırı şüphesi
YEREL HABERLER Ölüme terk edilen köpeğe cinsel saldırı şüphesi
'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor'
YEREL HABERLER 'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor'
Sebze kasalarındaki 99 kilo esrarı 'Aşil' buldu
YEREL HABERLER Sebze kasalarındaki 99 kilo esrarı 'Aşil' buldu
Bu da 'gömlek ciğer' Adana’da ‘gömlek ciğer’ yoğun ilgi görüyor Kebapçı Cihangir Korkmaz: “Talebe yetişemiyoruz, günde 50-60 porsiyon satılıyor”
YEREL HABERLER Bu da 'gömlek ciğer' Adana’da ‘gömlek ciğer’ yoğun ...
Türkkan ve Akşener şehit annesine "ya sabır" çektirdi Aliye Kırmızı: "Bizler evlatlarımızı toprağımız için askere yolladık, vatanımız için gönderiyoruz. Niye bize küfür ediyorlar"
YEREL HABERLER Türkkan ve Akşener şehit annesine "ya sabır" ...
Sebze kasası arasında 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Sebze kasası arasında 99 kilo 450 gram esrar ele ...
Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yaptı serbest kaldı
YEREL HABERLER Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence ...
Adana’da ilkokul öğrencilerinden Atatürk koreografisi
YEREL HABERLER Adana’da ilkokul öğrencilerinden Atatürk koreografisi
Adana'da Atatürk'ü anma töreni
YEREL HABERLER Adana'da Atatürk'ü anma töreni
"Yüzde Yüz Desen" resim sergisi
YEREL HABERLER "Yüzde Yüz Desen" resim sergisi
Her yerde 'Ata'ya saygı
YEREL HABERLER Her yerde 'Ata'ya saygı
"Bir hareketine bakar" sloganıyla emniyet kemeri uyarısı
YEREL HABERLER "Bir hareketine bakar" sloganıyla emniyet kemeri ...
Tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçakla yaraladı
Kozan'da bıçaklı kavga
YEREL HABERLER Kozan'da bıçaklı kavga
Büyükşehir'in 2022 yılı performans program taslağı kabul edildi
YEREL HABERLER Büyükşehir'in 2022 yılı performans program taslağı ...
Ceyhan'da İYİ Parti'ye siyah çelenk Ceyhan Şehit ve Gazi Derneği Başkanı Ayşe Muhacir: "Bir siyasi partinin, bu ayıbı yapan mensubuna halen sahip çıkıyor olması bizleri derinden yaralamıştır"
YEREL HABERLER Ceyhan'da İYİ Parti'ye siyah çelenk Ceyhan Şehit ve ...
Vali Elban: "Hedefimiz çocuklarımızın, gençlerimizin mutlu ve donanımlı yetişmeleri"
YEREL HABERLER Vali Elban: "Hedefimiz çocuklarımızın, gençlerimizin ...
Vali Elban: “Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümün yerini hiçbir şey tutamaz”
YEREL HABERLER Vali Elban: “Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümün ...
ATÜ’lü akademisyenler “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listelendi
YEREL HABERLER ATÜ’lü akademisyenler “Dünyanın En Etkili Bilim ...
Adana'nın "kivi" köyünde hasat başladı Kivi köyü olarak bilinen Yeşil Düşmüş’te 20 çiftçi kivi tarımıyla uğraşıyor İklimi ve toprak yapısı ile kivi yetiştiriciliği için uygun olduğu düşünülen mahallede dikilen fidanlar meyve vermeye, üreticinin yüzünü güldürmeye başladı
YEREL HABERLER Adana'nın "kivi" köyünde hasat başladı Kivi köyü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.