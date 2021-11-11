Adana'da orman yangını (1)

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali GÖKDAL/FEKE(Adana),(DHA)ADANA´nın Feke ilçesinde ormanlık alanda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Konakkuran Mahallesi´nde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Sabah saatlerinde ise helikopterle havadan müdahale başladı. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2021-11-11 08:48:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.