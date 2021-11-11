Adana’da orman yangını

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Adana’nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi'nde ormanlık alanda gece çıkan yangın devam ediyor.

Feke'nin Konakkuran Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan ve devam eden orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ekiplerin, yangının etrafını çevrelediği ve kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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