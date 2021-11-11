'Çevresi kirli olan kişi, toplumu rol model alıp çöpünü sokağa atar'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Çevresi kirli olan kişi, toplumu rol model alıp çöpünü sokağa atar'

DHA

'Çevresi kirli olan kişi, toplumu rol model alıp çöpünü sokağa atar'


Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da Uzman Psikiyatrist ve Psikoterapist Dr. Sabri Yurdakul, insanların çevresinde kirlilik gördükçe, toplumu rol model aldıkları için çöplerini sokağa atma alışkanlığının ortaya çıktığını söyledi. Dr. Sabri Yurdakul, "Çevre temizse kişi de temiz tutmaya gayret eder. Fakat her yer çöpse bizde meşhur olan 'Aman ne olacak?' cümlesi akla gelir. Bu temel bir insan davranışıdır. Bundan dolayı çöpünü kirli gördüğü ilk yere atar" dedi.
Dünya genelinde en büyük problemlerden biri olarak görülen çevre kirliliğine karşı mücadele sürerken, buna karşın kirliliğe duyarsız kalanların sayısı da günden güne artıyor. Türkiye´de çevre sağlığına ve temizliğine yönelik birçok proje hayata geçirilirken, sokaklarda, orman ve mesire alanlarında kirliliğin önüne geçilemiyor.
Uzman Psikiyatrist ve Psikoterapist Dr. Sabri Yurdakul, her yıl çöp yığını manzaralarıyla karşılaşılmasının ve bu sorunun çözülememesinin psikolojik bir temele dayandığını söyledi. İnsanın yaşadığı çevreye göre davranış geliştirdiğini vurgulayan Yurdakul, çözümün kararlı temizlik çalışmalarıyla mümkün olduğunu ifade etti. 
`EBEVEYNLERİMİZ GİBİ TOPLUMU DA ROL MODEL GÖRÜRÜZ´
ABD'de New York Polis Teşkilatı´nın yaptığı çalışmada insan davranışının nasıl değiştiğinin gözler önüne serildiğini dile getiren Yurdakul, "Ekipler, kentteki metruk evlerin camları kırıldığında ve tamir edilmediğinde, giderek daha çok camın kırıldığını tespit etmiş. Bunun üzerine kırılan camları hemen yaptırmaya başlamışlar. Kırılan cam sayısı kısa süre içinde yüzde 80 azalmış. Bu da gösteriyor ki; insanlar ebeveynlerini rol model aldığı gibi toplumu da rol model alırlar. Çöplerin biriktiği bir sokakta yaşayan kişi, `Ben de burayı kirletebilirim, demek ki temizliğe ihtiyaç yok' diye düşünüp bunu alışkanlık haline getirebilir. Oysa sokak temizse öyle tutmaya gayret eder. Fakat her yer çöpse, bizde meşhur olan 'Aman ne olacak?' cümlesi akla gelir. Bu temel bir insan davranışıdır. Bundan dolayı çöpünü kirli gördüğü ilk yere atar. Belediyeler konteyner sayılarını artırıp, temizlik çalışmalarını sıklaştırmalı" diye konuştu.
`FARK ETMEDEN SEN DE KİRLİLİĞİN BİR PARÇASI OLUYORSUN´
Yaşadığı semtte çöp yığınlarının temel sorunlardan biri olduğunu söyleyen Kerem Boğatemur ise insanın temiz gördüğü yeri temiz tutmaya çalıştığını vurguladı. Boğatemur, "Kirli olursa önemsemiyorlar ve fark etmeden sen de kirliliğin bir parçası oluyorsun. Bazı günler kötü kokudan yolumu değiştiriyorum" dedi.
Oturduğu mahallede çok az sayıda çöp konteyneri olduğunu dile getiren Ece Ekici de insanın çiçek görünce mutlu, çöp görünce mutsuz olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI
2021-11-11 10:27:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Adana’da limonun kilosu halde 25 kuruşa düştü Halde kilosu 25 kuruşa satılan limona zincir marketler 6 lira 17 kuruşluk masraf tablosu çıkarttı Suriyeli tüccarlar tonlarca limonu satın alıp ülkelerine götürüyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Limon fiyatları çok düştü” Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman: “Suriyeliler olmasa limon direkt çöpe gidecek”
YEREL HABERLER Adana’da limonun kilosu halde 25 kuruşa düştü Halde ...
Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Adana'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Çocuklarda bağışıklık sistemi güçlendirilmeli Doç. Dr. Yasemin Özkale, çocuklarda genel olarak solunum yolu enfeksiyonlarında artış olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Çocuklarda bağışıklık sistemi güçlendirilmeli Doç. Dr. ...
Oğlu 50 gündür kayıp annenin feryadı yürek yaktı Adana’da 50 gün önce evden çıkıp bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki gencin annesi oğlunun kıyafetlerini koklayıp öperek gözyaşları döküyor
YEREL HABERLER Oğlu 50 gündür kayıp annenin feryadı yürek ...
Asırlık meşe palamuduna gözleri gibi bakıyorlar Gök ailesi, ağacın gerçek yaşının hesaplanıp tescillenmesini istedi
YEREL HABERLER Asırlık meşe palamuduna gözleri gibi bakıyorlar Gök ...
Torbacı kadın “beni güzel çekin” diyerek poz verdi Adana'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan biri olan kadın, basın mensuplarına “beni güzel çekin” diyerek poz verdi
YEREL HABERLER Torbacı kadın “beni güzel çekin” diyerek poz ...
Adana’da orman yangını
YEREL HABERLER Adana’da orman yangını
Karslıoğlu: “Beton ve çimentodaki kartelleşme engellenmeli”
YEREL HABERLER Karslıoğlu: “Beton ve çimentodaki kartelleşme ...
Adana'da orman yangını (1)
YEREL HABERLER Adana'da orman yangını (1)
Tarihi köprüde ‘piton döner’ yaptı
YEREL HABERLER Tarihi köprüde ‘piton döner’ yaptı
Sarımsak hasadına giden çiftçinin evi yandı Vatandaşların yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Sarımsak hasadına giden çiftçinin evi ...
Karalar: "Adana’nın hakkı yeniyor"
YEREL HABERLER Karalar: "Adana’nın hakkı yeniyor"
ADT'de yeni oyun: "Definename"
YEREL HABERLER ADT'de yeni oyun: "Definename"
"Kozanlı Dört Kahramanın Şeref Öyküsü"
YEREL HABERLER "Kozanlı Dört Kahramanın Şeref Öyküsü"
Ölüme terk edilen köpeğe cinsel saldırı şüphesi
YEREL HABERLER Ölüme terk edilen köpeğe cinsel saldırı şüphesi
'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor'
YEREL HABERLER 'Ev sahipleri kiracılara mobbing uyguluyor'
Sebze kasalarındaki 99 kilo esrarı 'Aşil' buldu
YEREL HABERLER Sebze kasalarındaki 99 kilo esrarı 'Aşil' buldu
Bu da 'gömlek ciğer' Adana’da ‘gömlek ciğer’ yoğun ilgi görüyor Kebapçı Cihangir Korkmaz: “Talebe yetişemiyoruz, günde 50-60 porsiyon satılıyor”
YEREL HABERLER Bu da 'gömlek ciğer' Adana’da ‘gömlek ciğer’ yoğun ...
Türkkan ve Akşener şehit annesine "ya sabır" çektirdi Aliye Kırmızı: "Bizler evlatlarımızı toprağımız için askere yolladık, vatanımız için gönderiyoruz. Niye bize küfür ediyorlar"
YEREL HABERLER Türkkan ve Akşener şehit annesine "ya sabır" ...
Sebze kasası arasında 99 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Sebze kasası arasında 99 kilo 450 gram esrar ele ...
Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yaptı serbest kaldı
YEREL HABERLER Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence ...
Adana’da ilkokul öğrencilerinden Atatürk koreografisi
YEREL HABERLER Adana’da ilkokul öğrencilerinden Atatürk koreografisi
Adana'da Atatürk'ü anma töreni
YEREL HABERLER Adana'da Atatürk'ü anma töreni

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.