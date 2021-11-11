Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 4 tutuklama 

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 4'ü kadın 10'u ise adli kontrolle serbest kaldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonda, 4'ü kadın 14 şüpheliyi eş zamanlı baskınlarla gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 500 gram esrar, 1 kilo metamfetamin, 13 gram eroin, 4 uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4'ü kadın 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışı şüphelilerden 2 kadın, görüntü çeken basın mensuplarına "Çekiyorsun ama bir şey yok. Ayıp" diye seslendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-11-11 11:51:18
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