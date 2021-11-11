Adana’da binlerce fidan toprakla buluştu

Adana'da, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü"nde binlerce fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ve her yıl 11 Kasım'da gerçekleştirilecek olan ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” sloganıyla fidan dikim organizasyonu merkez Sarıçam ilçesinin Gökbuket Mahallesi’ndeki belirlenen alanda gerçekleştirildi.

Adana Valisi Süleyman Elban, orman teşkilatına teşekkür ederek, “Hemen hemen her yaz büyük ya da küçük belli bölgelerimizde orman yangınlarımız oluyor ama geçen yaz Akdeniz bölgesinde büyük bir yangın yaşandı. Daha önce yanan bölgeleri süratle ağaçlandırdık. 2020 Ağustos’unda yanan bölgeleri ağaçlandırmıştık. Bu sene de ağaçlandırma faaliyetleri başladı. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında biz de yanan bu bölgemizi ağaçlandırıyoruz. Türkiye geneli hedef 84 milyon fidanı toprakla buluşturmak” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Süleyman Elban, kent protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.

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