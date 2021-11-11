Adana'da orman yangını (2)

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Feke ilçesi Konakkuran Mahallesi'nde saat 06.45'te çıkan orman yangınına 1 helikopter, 6 arazöz ve 53 orman işçisi müdahale etti. Yangın, 6,5 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL

2021-11-11 13:19:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.