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Adana´da yangın çıkan ormanlarda fidan dikimi

DHA

Adana´da yangın çıkan ormanlarda fidan dikimi


Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA´da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında orman yangınlarıyla kül olan Sarıçam, Aladağ ve Kozan ilçelerinde fidan dikimi yapıldı.
Geçen yaz Türkiye genelinde olduğu gibi Adana´da da birçok ilçede yüzlerce hektar orman alanı yangınlar nedeniyle küle döndü. Zarar gören alanlarda doğayı yenilemek adına çalışmalar başladı. 27 Temmuz´da Sarıçam ilçesine orman yangını nedeniyle küle dönen alanda Milli Ağaçlandırma Günü ve yanan ormanlık alanları yenileme çalışmaları kapsamında 7 bin 500 fidan dikimi yapıldı. Programa Adana Valisi Süleyman Elban, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Toplamda 50 bin fidan dikilecek alana toplanan kişilerin yaptığı çalışmayla 7 bin 500 fidan dikildi. Dikilen fidanlara daha sonra can suyu verildi. Elleriyle fidan diken Vali Elban, daha sonra diktiği fidanı suladı. Eş zamanlı olarak orman yangınlarında yüzlerce dönem alan yanan Aladağ ve Kozan ilçelerinde de fidan dikimi gerçekleştirildi.
84 MİLYON FİDAN HEDEFİNE ULAŞILACAK´
Her yaz etkili olan orman yangınlarının geçen yaz daha yoğun yaşandığını dile getiren Vali Elban, daha önceki yıllarda yanan bölgelerin ağaçlandırma çalışmalarının bittiğini söyledi. Aynı şekilde bu yaz yanan alanlarında sezon bitmeden ağaçlandırılacağını kaydeden Elban "Çalışmalar tüm hızıyla sürecek. Aladağ, Kozan ve diğer ilçelerde yanan her alan ağaçlandırılacak. Türkiye genelinde toplamda 84 milyon fidan hedefine ulaşacağız" dedi. 
Etkinliğe katılıp fidan diken üniversite öğrencileri de  "Ağaç doğanın can dostudur. Yangınlar olmasaydı da ağaçlandırmalar yapılmalı. Doğa insanın üstündedir. Eğer rahat bırakılırsa kendini iyileştirebilir" diye konuştu. FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI
2021-11-11 13:24:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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