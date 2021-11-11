Kanalda boğazı kesilmiş ayaklarına taş bağlı ceset bulundu

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da sulama kanalında çuvalda erkek cesedi bulundu. Boğazında kesi izi, ayaklarına da taş bağlandığı belirlenen ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.

Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi´nde narenciye bahçesinde bekçilik yapan bir kişi, saat 12.00 sıralarında, sulama kanalında ceset bulunan çuval gördü. Bekçinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen su altı polisleri 30 yaşlarında erkeğe ait cesedi sudan çıkarttı. Yapılan çalışmada yarı çıplak cesedin boğazında bıçak kesilerinin olduğu, ayaklarına da taş bağlandığı belirlendi.

İncelemenin ardından ceset, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-11-11 15:23:19



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