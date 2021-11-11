AK Parti’li Sarıeroğlu, Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesini Kozan’daki evinde ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kozan’da Gümren ailesini ziyaret etti. Gümren ailesinin ve tüm şehit yakınlarının destekçisi olduğunu kaydeden Sarıeroğlu, şehit İsa Gümren’in abisi Ahmet Gümren’e her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, "Annemizin gözyaşları, hepimizi inanılmaz etkiledi. Maalesef yıllar önce yaşanmış bir evlat acısı tekrar tazelendi. Unutulmayacak bir acı, maalesef ki çok üzüntü verici. Hiçbirimizin tasvip etmediğimiz, hepimizin kınadığı bir olayın üzerine bir de mecliste çok büyük bir ayıp yapıldı. Hatalarını kabul edip gerekeni yapmadıkları gibi maalesef durum daha da çirkinleşti. En son meclis kürsüsünde İYİ Parti Genel Başkanının yine kötü bir dille yaptığı açıklamalar, hepimizi rahatsız etti. Bir kadın olarak, siyasetçi olarak da kullanılan kirli dil, olayı daha da farklı bir boyuta taşıdı” diye konuştu.



“Bütün vatandaşlarımız, milletimiz yanınızda”

Gümren ailesi başta olmak üzere tüm şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Sarıeroğlu, "Olayın içinde şiddet de var. Aslında o boyut çok konuşulmuyor. Hem de çok ciddi bir küfür söz konusu. Bizler de tekrardan yaşanan olayı kınıyoruz. Bütün vatandaşlarımız, milletimiz yanınızda. Bütün şehit ailelerimiz ilk andan itibaren desteklerini ifade ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bizler her zaman sizlerin yanındayız. Tekrardan geçmiş olsun. Gereken bellidir. Hem siyasi olarak hem hukuki olarak biz de sürecin takipçisi olacağız. Grup başkan vekilliğinden istifa yetmez. Vatanımız, milletimiz, ülkemiz için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi tekrar anmak istiyorum” dedi.



“Özrü kabahatinden beter”

Şehit İsa Gümren’in abisi Ahmet Gümren, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarına tepkili olduklarını kaydederek, “Allah razı olsun yalnız olmadığımızı hissettirdiniz. Çok şükür yalnız değiliz. Özrü kabahatinden beter. Genel başkanlarının açıklamaları kabul edilemez. Elimizden geldikçe uzak durmaya çalışıyoruz. Tahrik ediliyoruz. İşte sabırlı olalım diyoruz. Tek dileğimiz gerekenin yapılmasıdır. İYİ Parti Genel Başkanın açıklaması bizi derinden etkiledi. Özrü kabahatinden beter. Bizimde bir şerefimiz var. Hepimizin çoluk çocuğu var. Kabul edilemez açıklamaları” diye konuştu.

Şehit ailesi ziyaretinin ardından Kozan AK Parti Teşkilatı ile bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, muhalefet partilerinin algılar üzerinden, yalanlarla sürdürülmeye çalıştıkları bir süreçle ilerlediğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla Türkiye'ye böyle parmak sallamaya kalkanlar, hukukuna müdahil etmeye çalışanlara hadleri bildirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşuyla, kararlı duruşuyla geri adım atmışlardır. Ama sonra görüyoruz işte yaşananlar. Türkiye'nin büyük projeleri ile alakalı büyükelçilere şikayet edildiği bu durum, aslında bütün resmi ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, partililerle buluşmasının ardından Kozan göç yolunda esnaf ve vatandaşlarıyla bir araya geldi.

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