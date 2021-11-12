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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toroslar EDAŞ, Adana’yı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

İHA

Toroslar EDAŞ, Adana’yı bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Toroslar EDAŞ, Adana’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2021 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.
Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Adana’da yılın ilk 9 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı.
Toroslar EDAŞ, Adana’da hizmet verdiği 12.295 trafo ve 28.167 kilometre uzunluğunda hatta sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti.
Daha aydınlık bir Adana için Çukurova, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan, Yumurtalık, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli’de 18.743 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, bölgede 64 pano ile 88 trafo ve 393 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 1.059 Km’lik hattın bakımı tamamlandı.
Toroslar EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Adana’da hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 622 kilometrelik yeni yer altı hattı tesis eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kentte 5.021 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 225 elektrik panosu ve 104 trafo merkezi montajı da tamamlandı.
Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile Toroslar EDAŞ 2021 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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