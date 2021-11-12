Otomobilden cephanelik çıktı

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Adana'da bir otomobilde 1 adet Kalaşnikof, 15 tabanca ile çok sayıda şarjör ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Sarıçam ilçesi, Kılıçlı Mahallesi'nde yapılan yol araması esnasında M.A.K. ve T.K. isimli şahısların içerisinde bulunduğu otomobilde adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Aramada 1 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 2 adet şarjör, 33 adet fişek, 15 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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