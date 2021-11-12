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Büyükşehir personeline "Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimi"

İHA

Büyükşehir personeline "Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimi"

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı personellerine Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimi verildi.
Hayata Destek Derneği eğitmenlerince; Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı çalışanlarına 5 hafta boyunca, 5 farklı konuda eğitim verildi. Eğitimlerin ikisi yüz yüze, üçü de çevrimiçi platformlar aracılığıyla verildi.
İlk hafta Çocuk Güvenliği Eğitimi yüz yüze ortamda aktarıldı. Özellikle çocuklarla çalışan kurumların, çocuk güvenliği konusunda kapasitelerinin arttırılması için hazırlanan eğitimde; çocuk koruma kavramları ve çocuk güvenliği sistemi bileşenleri ele alındı. Bu eğitimin aynı zamanda çocuk güvenliği politikası ve/veya çocuk güvenliği davranış kuralları geliştirmek isteyen kurumlar için bir rehber niteliğinde olduğu belirtildi.
Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti (TCDŞ) Anlamak konulu eğitim çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Bu eğitimde biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri nasıl oluşur, toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedir ve sonuçları nelerdir, şiddet türleri ve TCDŞ’ye dayalı ayrımcılık nedir, acil durumlarda TCDŞ neden artar, TCDŞCovid ilişkisi, TCDŞ’ye maruz bırakılanlara nasıl destek olunabilir ve TCDŞ Cep Rehberi konuları ele alındı.
Eğitim programının üçüncü haftasında ise kadınlar için Cinsel Haklar ve Beden Farkındalığı konulu eğitimi yüz yüze olarak verildi. Bu eğitimde kadın ve erkek bedenini tanıyabilme, üreme sistemini tanıyabilme ve gebeliğin nasıl oluştuğunu açıklayabilme, cinsellik ve güvenli cinselliği tanımlayabilme, cinselliğe ilişkin yanlış inanışları ve doğruları anlatabilme alt başlıkları ele alındı. Eğitime Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV)’dan gözlemciler de katıldı.
Mülteci Hukuku Temel Kavramlar Eğitimi de çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
Bu eğitimde Geçici Koruma Yönetmeliği’nin güncel hali tüm alt başlıkları ile birlikte ve buna ek olarak Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu da ele alındı.
Eğitim programının son haftasında Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma Eğitimi çevrimiçi olarak uygulandı. Eğitim içinde çocuk ve çocukluk algısı, çocuk hakları paradigması, çocuğun insan hakları, çocuk koruma kavramları ve çocuk katılımı ile birlikte Çocuk Koruma Kanunu, çocuk yaşta evlilik ve diğer istismar türleri durumunda kullanılabilecek yasal çerçeve, çocuk işçiliğine dair yasal çerçeve ele alındı.

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