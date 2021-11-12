Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan genci, babası öldürmüş (3)

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

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ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adana´da Ali Ertan´ın boğazından bıçaklanarak öldürülüp, cesedinin çuval içerisinde kanala atılmasıyla ilgili gözaltına alınan anne Adle Ertan, katil zanlısı baba Mehmet Ertan ve onun aynı evde nikahsız yaşadığı Rukiye A.´nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi´nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki Ali Ertan'ın ablasının eşinin sorgusu ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-11-12 16:46:15



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