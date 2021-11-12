Kozan'da emniyet kemeri denetimi

Adana’nın Kozan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği Ekipleri tarafından “Hayat Bir Hareketine Bakar” sloganı kapsamında emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

Göçyolu üzeri ilçe emniyet müdürlüğü önünde gerçekleşen uygulamada trafik ekipleri sürücüleri emniyet kemeri ve maske takmaları, küçük çocukların arka koltukta yolculuk etmeleri ve trafik kuralları noktasında uyararak maskesi olmayan sürücülere maske hediye ettiler.

Trafik ekipleri tarafından sürücülere “Hayat Bir Hareketine Bakar” uygulaması kapsamında trafikte emniyet kemeri takmanın önemini anlatan ve trafik kurallarını hatırlatan broşürlerin yanı sıra araçlarda yolculuk eden küçük çocuklara da düdük ve balon hediye edildi.

Bir defaya mahsus olmak üzere sürücülere ceza yazılmadan sadece uyarılan uygulamadan oldukça memnun kalan sürücüler ise Türk Polis Teşkilatına güvendiklerini, uygulamanın yerinde ve güzel bir uygulama olduğuna değindiler.

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