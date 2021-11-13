Adana'da zincirleme kaza: 1 yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, AdanaKozan Karayolu Deliçay Köprüsü civarında meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan Atilla Ö. yönetimindeki 01 RM 858 plakalı otomobil ile Haluk K. yönetimindeki 34 ENP 435 plakalı otomobil ve İsmail İ. yönetimindeki 01 C 7275 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 01 RM 858 plakalı otomobil devrilerek yan yatarken, sürücüsü yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan diğer araçlarda maddi hasar meydana gelirken, KozanAdana karayolundaki trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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