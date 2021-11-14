Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu

DHA

Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu


Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA´da kent merkezinde kurulan sosyete pazarında alışverişe gelenlerin oluşturduğu kalabalık ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayılması, dikkat çekti. Bazıları dip dibe kıyafet karıştırırken kimileri ise alışverişini maskesiz yaptı.
Koronavirüs salgınıyla ülke genelinde mücadele sürerken, vaka ve vefat sayıları henüz belirli seviyenin altına inmedi. Buna rağmen halk zaman zaman pandemi tedbirlerine uymuyor. Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi´nde kurulan sosyete pazarına alışverişe gelenlerin çoğu sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Bazıları maskelerini takmazken bazıları ise dip dibe her kıyafete dokunarak alışveriş yaptı. Tezgahların başında oluşan insan kalabalığı, koronavirüsü unutturdu.
`AİLEM FİT VE SAĞLIKLI BİZE BİR ŞEY OLMAZ´
Sosyete pazarına arkadaşıyla alışverişe gelen Ahmet Karaca, maske takmamasına gerekçe olarak spor yapmasını gösterdi. Koronavirüsten korkmadığını dile getiren Karaca, "Bizim ailede sıkıntı yok. Ailem fit ve sağlıklı, bize bir şey olmaz. Çevremde virüse yakalanan da pek olmadı. Sadece zorunlu hallerde maske takıyorum" dedi.
Maske takmadan alışveriş yapan Nehir Kara ise aşı yaptırdığı için rahat davrandığını belirterek, "Korkmuyorum, artık alıştık diyelim. Aşının faydası var ama maskenin pek yok. Sonuçta elimizle maskeye sürekli dokunuyoruz. Buradaki kalabalık biraz tedirgin ediyor, çünkü sosyal mesafe yok. Pandeminin başında insanlar eldivensiz çıkmıyordu. Şimdi 200´den fazla ölüm olmasına rağmen rahatız" diye konuştu.
Sosyete pazarı esnafı Hülya Bolcal da tedbirlere uymayanları uyardıklarını ama bazılarının "Koronavirüse pek inanmıyorum büyük ilaç firmalarının oyunu olduğunu düşünüyorum" dediklerini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2021-11-14 11:04:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şiddet gördükleri eşlerini öldüren Çilem ve Öznur´dan Başak için duygulandırılan mesaj
YEREL HABERLER Şiddet gördükleri eşlerini öldüren Çilem ve Öznur´dan ...
Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ...
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı Adana’da trafik kazası güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ...
Adana'da zincirleme kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Adana’daki vahşi cinayetin zanlıları tutuklandı
YEREL HABERLER Adana’daki vahşi cinayetin zanlıları tutuklandı
Ali'yi öldürüp, çuvalla kanala atan anne- babası dahil 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ali'yi öldürüp, çuvalla kanala atan anne- babası ...
Dyt. Oturakçıibogil: “Diyabetli bireyler, 2-3 saatte bir beslenmeli”
YEREL HABERLER Dyt. Oturakçıibogil: “Diyabetli bireyler, 2-3 saatte ...
Adana’da portakal hasadı sürüyor Yurt dışındaki analiz sorunları, bekleyen portakalı yumuşatıyor Portakal, çiftçinin yüzünü güldürüyor Adana'da yetişen erkenci portakallar, Rusya, Doğu Avrupa'ya ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Çiftçi masrafını çıkartmakta”
YEREL HABERLER Adana’da portakal hasadı sürüyor Yurt dışındaki ...
Kozan'da emniyet kemeri denetimi
YEREL HABERLER Kozan'da emniyet kemeri denetimi
Vali Elban, emniyet kemeri denetimi yaptı
YEREL HABERLER Vali Elban, emniyet kemeri denetimi yaptı
Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan genci, babası öldürmüş (3)
YEREL HABERLER Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan genci, ...
Vahşi cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi Adana’da boğazından bıçaklandıktan sonra ayağına taş bağlanıp, çuvala konulup sulama kanalına atılarak öldürülen gencin katil zanlısı baba ile ona yardım ettiği iddia edilen anne, üvey anne ve damat adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Vahşi cinayetin zanlıları adliyeye sevk ...
Gül: "Karataş’ın sorunlarını rafa kaldırdık"
YEREL HABERLER Gül: "Karataş’ın sorunlarını rafa kaldırdık"
Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan genci, babası öldürmüş (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan genci, ...
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: “Bu dil siyasilere yakışmıyor” Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Adana’da Türk-İş'e bağlı sendikaların genel mali sekreterlerine yönelik seminere katıldı
YEREL HABERLER Türk-İş Genel Başkanı Atalay: “Bu dil siyasilere ...
Ters Ev tatilde çocukları bekliyor
YEREL HABERLER Ters Ev tatilde çocukları bekliyor
Büyükşehir personeline "Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimi"
YEREL HABERLER Büyükşehir personeline "Kurumsal Kapasite Geliştirme ...
Vahşi cinayette katil, öğretmen baba çıktı Adana’da boğazından bıçaklandıktan sonra ayağına taş bağlanıp, çuvala konulup sulama kanalına atılarak öldürülen genci babasının katlettiği öne sürüldü Olayla ilgili polis baba, anne, üvey anne ve enişteyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Vahşi cinayette katil, öğretmen baba çıktı Adana’da ...
Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği belirlendi
YEREL HABERLER Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan ...
Ermeni Vakfı'nın, Kozan'daki tarihi manastırın iadesi için açtığı dava reddedildi
YEREL HABERLER Ermeni Vakfı'nın, Kozan'daki tarihi manastırın iadesi ...
'Sazan sarmalı' yöntemiyle 3 kişiyi 617 bin TL dolandırdılar
YEREL HABERLER 'Sazan sarmalı' yöntemiyle 3 kişiyi 617 bin TL ...
Çarpışan otomobiller sulama kanalına düştü: 3 yaralı Devrilen araçlardan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Çarpışan otomobiller sulama kanalına düştü: 3 ...
Otomobilden cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Otomobilden cephanelik çıktı
Adana'da sahte içki operasyonu Bir evde bin 720 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da sahte içki operasyonu Bir evde bin 720 litre ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.