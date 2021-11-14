Adana'da Göç Çalıştayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "Göç dünyamızın gerçeği, buna göre çalışmalıyız" "Göç ve diğer sorunlarla ilgili Adana’yı daha dirençli hale getiriyoruz" "Birlikte yaşayacağımız göçmen vatandaşlarımızın kente entegresi ve sorunların azaltılması için ilgili tüm dinamiklerle sürekli iş birliği içinde olmalıyız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da Göç Çalıştayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "Göç dünyamızın gerçeği, buna göre çalışmalıyız" "Göç ve diğer sorunlarla ilgili Adana’yı daha dirençli hale getiriyoruz" "Birlikte yaşayacağımız göçmen vatandaşlarımızın kente entegresi ve sorunların azaltılması için ilgili tüm dinamiklerle sürekli iş birliği içinde olmalıyız"

İHA

Adana'da Göç Çalıştayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "Göç dünyamızın gerçeği, buna göre çalışmalıyız" "Göç ve diğer sorunlarla ilgili Adana’yı daha dirençli hale getiriyoruz" "Birlikte yaşayacağımız göçmen vatandaşlarımızın kente entegresi ve sorunların azaltılması için ilgili tüm dinamiklerle sürekli iş birliği içinde olmalıyız"

Adana'da Kentsel Mekanda Göç Odaklı Dirençliliğin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Çalıştayı yapıldı.Adana Büyükşehir Belediyesi’nce organize edilen, çok sayıda katılımcı ve paydaşla birlikte düzenlenen ve uluslararası kurum temsilcilerinin, akademisyenlerin, ilgili dinamiklerin, Büyükşehir bürokratlarının katıldığı, iki gün süren çalıştayda önemli ve etkili sunumlar yapıldı.
Dival Oteli’nde düzenlenen çalıştayın ikinci günkü oturumları öncesinde söz alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanlığı döneminden bu yana rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, sosyal belediyecilik kapsamında ve toplumun, şehrin diğer sorunlarının çözümü için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Karalar, “Belediye başkanlığı yaptığımız süre içerisinde sorunlarla ilgili doğru çözümler bulmak ve hızlı hareket edebilmek için toplumun bütün kesimleriyle diyalog içinde olduk. İlgili meslek odalarımız, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızla sürekli diyalog içinde, iş birliği yaptık. Böylece karşılaştığımız sorunlarla ilgili günün koşullarına uygun, hızlı çözümler üretmeye çalıştık” dedi.

"Göç belediyelerin üzerindeki yükü artırıyor"
Savaş ekonomisi, iklim krizi, coğrafik nedenler, insanların yaşam koşulları, doğup büyüdükleri yerlerde yaşama olanağını kaybeden toplulukların varlığı gibi nedenlerden dolayı dünyada nüfus değişiklikleri olduğunu ve bunun Türkiye’de de yaşandığını belirten Başkan Karalar, “Savaşlar elbette göçün önemli nedenlerinden biri ama bulundukları yerlerde karınlarını doyuramayan, bir gelecek inşa etme umudu olmayan insanlar da göç ediyor, ya da göç girişiminde bulunuyor. Göç dünyamızın sorunlarından biri olmaya devam edecek. İnsanlar göç ederken gittikleri yerlerde ekonomik açıdan güç, iklim ve coğrafya açısından da yaşanabilirlik arıyor. Adana da bu konuda cazip kentlerden birisi. Türkiye’de şehir nüfusuna oranla yüzde 10’ün üzerinde mülteci alan Adana 4. sırada. Tarihsel süreçte Türkiye çeşitli zaman dilimlerinde, çeşitli bölgelerden yoğun göç aldı. Adana da bundan nasibini aldı. Bu da sorunları artırıyor elbette. Her göç eden insan, kendi şehrinizin köyünden bile gelse, ekstra çalışma yapmanızı gerektiriyor. Göç belediye başkanlarının işini zorlaştırıyor. Bir yandan yerleşik düzendeki vatandaşlarınızın altyapı, yol, su ve diğer sorunlarıyla uğraşırken, bir yandan da göçün oluşturduğu istihdam, uyum, altyapı sorunlarını da üstlenmek zorunda kalıyorsunuz. Göç alan kentte sürekli artan hizmet ihtiyacı oluşuyor” diye konuştu.

"Birlikte yaşayacağız ve gereklerini yerine getirmeliyiz"
Özelde Adana’nın yaşadığı göç soruna değinen Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:
“Adana bir sanayi ve tarım kenti olduğu için 1990’a kadar göç edenlere aş, iş verebildi ve onlar kendilerini Adanalı saydı. Fakat daha sonra gelenlere istenilen seviyede iş, aş verilemediği için gettolaşmalar oluşmaya başladı. İstihdam edilemeyen her birey, uyum sorununu daha derinden yaşıyor ve toplumsal anlamda olumsuz durumlar oluşabiliyor. Aldığımız Suriyeli göçü için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Adana’da resmi olmayan rakamlara göre 400 bin Suriyeli olduğunu biliyoruz. Seyhan Belediyesindeyken yaptığımız bir araştırmanın sonucuna göre; Adana’ya gelen Suriyeli göçmenlerin yüzde 50’sinden fazlasının, savaş sona erse bile ülkelerine gitmeyecekleri ortaya çıkmıştı. Biz de Suriye’den göçle gelenlerin minimum yüzde 60’ının artık bizim vatandaşımız olduğunu, bunu kabul etmemiz gerektiğini, birlikte uyum içinde yaşamamızın elzem olduğunu söyledik. İstihdamla ve uyumla ilgili uluslararası kuruluşlarla birlikte çok sayıda proje yaptık.”
Çok değişik kökenlerden insanın Adana’da barış, kardeşlik, huzur içinde yaşamasının, Adana’nın önemli bir özelliği olduğunu kaydeden Başkan Karalar şöyle devam etti: “Göçle gelenlere yönelik, uyum, entegrasyon konularında belediyelerimiz ve devletimiz ilk etaptan itibaren birlikte çalışabilseydi daha etkin sonuçlar alınabilirdi. Bu işin içinde belediyeler de olmalı."

"Kapsamı genişletilerek toplantılara devam edilmeli"
Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle tamamladı:
“Adana’nın nüfusu yaklaşık 2 milyon 270 bin. Göçlerden dolayı dinamik, hareket halinde bir nüfus yapımız var. Bu nedenle yapılan işler de sürekli yenilenmek zorunda. Bu da bizim işimizi zorlaştırıyor. Çalıştayımızın göçün oluşturduğu sorunların üstesinden gelinebilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bununla ilgili çalışılmaya devam edilmesi gerektiği görüşündeyim. İlgili bütün dinamiklerin, ilgili sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, devlet kurumlarımızın da katılacağı genişletilmiş başka çalıştaylar, toplantılar yapılması gerekiyor. Bu sorun toplumumuzun her kesimini ilgilendiren, çok önemli bir sorun. Biz göç de dahil her konuda Adana’yı dirençli kent yapmak istiyoruz. Göç Çalıştayının göçmenlerle ilgili Adana’nın direncini artıracağına inancım tam. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tartıştığı babasını, boğazını keserek öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı babasını, boğazını keserek öldürdü
Kentsel dönüşümde ilk imzalar atıldı Hak sahipleri tapularını devretmeye başladı
YEREL HABERLER Kentsel dönüşümde ilk imzalar atıldı Hak sahipleri ...
Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu
YEREL HABERLER Sosyete pazarında koronavirüs unutuldu
Şiddet gördükleri eşlerini öldüren Çilem ve Öznur´dan Başak için duygulandırılan mesaj
YEREL HABERLER Şiddet gördükleri eşlerini öldüren Çilem ve Öznur´dan ...
Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ...
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı Adana’da trafik kazası güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ...
Adana'da zincirleme kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da zincirleme kaza: 1 yaralı
Adana’daki vahşi cinayetin zanlıları tutuklandı
YEREL HABERLER Adana’daki vahşi cinayetin zanlıları tutuklandı
Ali'yi öldürüp, çuvalla kanala atan anne- babası dahil 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Ali'yi öldürüp, çuvalla kanala atan anne- babası ...
Dyt. Oturakçıibogil: “Diyabetli bireyler, 2-3 saatte bir beslenmeli”
YEREL HABERLER Dyt. Oturakçıibogil: “Diyabetli bireyler, 2-3 saatte ...
Adana’da portakal hasadı sürüyor Yurt dışındaki analiz sorunları, bekleyen portakalı yumuşatıyor Portakal, çiftçinin yüzünü güldürüyor Adana'da yetişen erkenci portakallar, Rusya, Doğu Avrupa'ya ve Suudi Arabistan'a ihraç ediliyor Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Çiftçi masrafını çıkartmakta”
YEREL HABERLER Adana’da portakal hasadı sürüyor Yurt dışındaki ...
Kozan'da emniyet kemeri denetimi
YEREL HABERLER Kozan'da emniyet kemeri denetimi
Vali Elban, emniyet kemeri denetimi yaptı
YEREL HABERLER Vali Elban, emniyet kemeri denetimi yaptı
Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan genci, babası öldürmüş (3)
YEREL HABERLER Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan genci, ...
Vahşi cinayetin zanlıları adliyeye sevk edildi Adana’da boğazından bıçaklandıktan sonra ayağına taş bağlanıp, çuvala konulup sulama kanalına atılarak öldürülen gencin katil zanlısı baba ile ona yardım ettiği iddia edilen anne, üvey anne ve damat adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Vahşi cinayetin zanlıları adliyeye sevk ...
Gül: "Karataş’ın sorunlarını rafa kaldırdık"
YEREL HABERLER Gül: "Karataş’ın sorunlarını rafa kaldırdık"
Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan genci, babası öldürmüş (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan genci, ...
Türk-İş Genel Başkanı Atalay: “Bu dil siyasilere yakışmıyor” Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Adana’da Türk-İş'e bağlı sendikaların genel mali sekreterlerine yönelik seminere katıldı
YEREL HABERLER Türk-İş Genel Başkanı Atalay: “Bu dil siyasilere ...
Ters Ev tatilde çocukları bekliyor
YEREL HABERLER Ters Ev tatilde çocukları bekliyor
Büyükşehir personeline "Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimi"
YEREL HABERLER Büyükşehir personeline "Kurumsal Kapasite Geliştirme ...
Vahşi cinayette katil, öğretmen baba çıktı Adana’da boğazından bıçaklandıktan sonra ayağına taş bağlanıp, çuvala konulup sulama kanalına atılarak öldürülen genci babasının katlettiği öne sürüldü Olayla ilgili polis baba, anne, üvey anne ve enişteyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Vahşi cinayette katil, öğretmen baba çıktı Adana’da ...
Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği belirlendi
YEREL HABERLER Cesedi ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan ...
Ermeni Vakfı'nın, Kozan'daki tarihi manastırın iadesi için açtığı dava reddedildi
YEREL HABERLER Ermeni Vakfı'nın, Kozan'daki tarihi manastırın iadesi ...
'Sazan sarmalı' yöntemiyle 3 kişiyi 617 bin TL dolandırdılar
YEREL HABERLER 'Sazan sarmalı' yöntemiyle 3 kişiyi 617 bin TL ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.