Metroda acil durum tatbikatı Tahliye ve yaralıların taşınması uygulamalı olarak yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda, raylı sistemde acil durum tatbikatı yapıldı.

Yüze yakın personelin katıldığı tatbikatta metronun kapalı alanında, çeşitli nedenlerle oluşabilecek yangın, elektrik kesintisi ve benzeri durumlar için müdahale ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Olası bir afet durumunda yolcuların tahliye edilmesine yönelik tatbikat, uygulamalı olarak tatbik edildi. Vagonlara yerleştirilen Büyükşehir personeli, metro kapalı hatta girdiğinde yaşanabilecek doğal bir felaket anında meydana gelmesi muhtemel kazalara karşı alınacak tedbirler doğrultusunda tahliye edildi.

Tatbikat sırasında vatman acil durum alarmı verdi, ardından ekiplerin müdahalesine olanak tanımak için elektrikler kesildi ve topraklama gerçekleştirildi. Tünelde olası duman birikmesine karşı neler yapılacağına dair, yapay sis kullanılarak uygulamalı tatbikat yapıldı.

Fanlar çalıştırıldı, acil durum telefon hatları kullanıldı, ışıklandırma devreye girdi, çıkışı gösteren levhalar, çıkış güzergahları ve acil çıkış kapıları faaliyete geçirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankur ekipleri de tahliye işlemi sırasında müdahalede bulundu. Cankur ekipleri senaryo gereği yaralıları tahliye etti. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ambulansları da tahliyede görev yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.