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Minibüs sulama kanalına düştü, içindeki çift aracın üzerine çıkıp yardım bekledi

DHA

Minibüs sulama kanalına düştü, içindeki çift aracın üzerine çıkıp yardım bekledi


Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da virajda savrulan minibüs, sulama kanalına düştü. Sürücü Mehmet Emin (43) ile eşi Rabia Diş (39) aracın üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi. Bu sırada çevredekilerin cep telefonlarıyla canlı yayın yapması dikkat çekti.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. Ali Hocalı Mahallesi'ndeki soğan tarlasından dönen Mehmet Emin Diş yönetimindeki minibüs, sürücüsünün virajı almaması sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Sürücü Diş ile yanındaki eşi Rabia, aracın üzerine çıkıp, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevredekilerin cep telefonlarıyla kayda girip, canlı yayın yapması dikkat çekti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, şişme bot ile kanala girip çifte ulaştı. Can yeleği giydirilen çift, botla kıyıya çıkarıldı. Çift, yakınları ile birlikte eve döndü. Minibüs de vinçle sulama kanalından çıkartıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-11-14 17:51:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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