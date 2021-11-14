Adana’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Adana’nın Pozantı ilçesindeki 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Kaza, Gökbez Kavşağı trafik ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana yönüne seyreden FP 975 Kıbrıs Plakalı ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü, kırmızı ışıkta duran üzeri otomobil yüklü çekiciye ve onunda önündeki 01 ABV 714 plakalı hafif ticari kamyonete ve onun önündeki 42 AGC 979 plakalı Slaj yüklü tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle çekici ve önünde duran hafif ticari kamyonet iki tırın arasında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar hemen olay yerine gelerek çekici sürücüsü Cengiz Keçeli’yi kendi imkânlarıyla araçtan dışarı çıkarttı. 2 tır arasında kalan hafif ticari kamyonetteki ölü ve yaralılar itfaiyenin saatler süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada aynı araç içerisindeki Emine Dağlı hayatını kaybederken, Mete Dağlı, Sabiha Mantar, Rıfkı Mantar yaralı olarak çıkartıldı.



Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Mete Dağlı, Sabiha Mantar, Rıfkı Mantar ve Cengiz Keçeli, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken olay yerinde hayatını kaybeden Emine Dağlı ise Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza sebebiyle AdanaPozantı karayolu 2 saat trafiğe kapalı kaldı. 5 aracın karışıp 1 ölü, 4 yaralının olduğu zincirleme trafik kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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