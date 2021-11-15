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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçi yaklaşan kredileri için erteleme bekliyor

İHA

Çiftçi yaklaşan kredileri için erteleme bekliyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl karpuz, kapya biber, yer fıstığı, soğan ve limon üreticisinin zararda olduğunu belirterek, çiftçilerin bir sonraki sezon için üretim yapabilmesi için kredilerinin faizsiz ertelenmesi gerektiğini söyledi.
Başkan Doğan, yaptığı açıklamada, son yıllarda, sel, kuraklık, girdi maliyetleri ve en önemlisi de tüm dünyayı etkileyen pandemiden dolayı zor zamanlar geçiren üreticilerin, büyük bir özveriyle tarlasını ektiğini, bahçesini işlediğini ifade etti. Doğan, "Tüm dünyada gıda en önemli yaşam kaynaklarından biri, tarımda sürdürülebilir bir üretim için çiftçilerimiz her zaman desteklenmelidir. Ürününden zarar eden, ürettiğini satamayan, para kazanamayan çiftçimiz borçlarını ödemekte de zorlanıyor. Bu yıl çiftçilerimiz birçok üründe zarar etti bu sebeple ödenemeyecek krediler çiftçiden talep edilmemelidir. Yüksek girdi maliyetleri, hava koşulları sebebiyle ürün hasadında azalma, ürünlerinin para etmemesi, pandemi dolayısıyla ihracat yasağı ve ürünlerinin ellerinde kalması gibi sorunlarla uğraşan çiftçilerimiz bir de borçlarıyla uğraşmamalıdır. Kredilerde faizsiz erteleme kararı alınmasını bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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